Юниорская сборная Украины разгромила венгров на турнире четырех наций со счетом 11:6 (видео)

Сегодня, 6 февраля, в венгерском городеДьер,состоялись первые поединки турнира четырех наций, участие в котором приняли сборные U17: Японии, Польши и Венгрии и Украины.
Подопечные Александра Бобкина в первом поединке обыграли своих венгерских ровесников со счетом 11:6.
Весь матч инициативой на площадке полностью владели украинские хоккеисты. И даже не смотря на то, что после первого периода, подопечные Бобкина проигрывали гостям 2:4, в последующих двух отрезках матча онибез особого труда забросилисемь шайб и пропустили лишь две.
Героем поединка стал украинский форвард Даниил Коржилецкий. На его счету хет-трик. Также дублем отметился Михаил Симчук.