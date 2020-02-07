Юниорская сборная Украины разгромила венгров на турнире четырех наций со счетом 11:6 (видео)

Сегодня, 6 февраля, в венгерском городеДьер,состоялись первые поединки турнира четырех наций, участие в котором приняли сборные U17: Японии, Польши и Венгрии и Украины.

Подопечные Александра Бобкина в первом поединке обыграли своих венгерских ровесников со счетом 11:6.

Весь матч инициативой на площадке полностью владели украинские хоккеисты. И даже не смотря на то, что после первого периода, подопечные Бобкина проигрывали гостям 2:4, в последующих двух отрезках матча онибез особого труда забросилисемь шайб и пропустили лишь две.



Героем поединка стал украинский форвард Даниил Коржилецкий. На его счету хет-трик. Также дублем отметился Михаил Симчук.

В матче Япония – Польша, победу праздновали японские хоккеисты со счетом 5:2.

Следующий поединок наша сборная сыграет завтра, 7 февраля. Соперником украинцев будут японские хоккеисты.

Венгрия – Украина 6:11 (4:2, 1:3, 1:6)





Коржилецкий (3 шайбы), Симчук (2 шайбы), Чолач, Бородай, Гончаренко, Плохотник, Остроушко, Зозовский.



Состав сборной Украины: Сушак (Сулима), Гребеник, Прусский, Чолач, Трошкин, Киселев, Казаков, Палийчук, Зозовский, Симчук, Бородай, Петрашенко, Варава, Гончаренко, Кривоножкин, Садовиков, Коржилецкий, Остроушко, Савицкий, Плохотник.