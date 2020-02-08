Новое на сайте

еще
Суббота, 8 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Аризона” – “Каролина” (3:5): три очка Свечникова и Ахо
Хоккей

“Аризона” – “Каролина” (3:5): три очка Свечникова и Ахо

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Андрей Свечников

“Каролина” (31-20-3) пропустила первые два гола, но потом отличилась четыре раза подряд и одержала четвёртую победу в последних шести матчах, сравнявшись с “Филадельфией” на месте второй wild card в плей-офф от Восточной конференции. По два гола и одной передаче в составе “Харрикейнз” на свой счёт записали нападающие Андрей Свечников и Себастьян Ахо.

“Это мы и должны делать – забивать и помогать команде выигрывать”, – сказал Андрей Свечников об игре в тройке с Ахо и Тейво Теравяйненом. Россиянин был перемещен в топ-звено команды после двух голов “Аризоны”.

Читайте также:  Джейми Бенн сделал хет-трик против "Сент-Луиса"

“Аризона” (27-22-7) потерпела шестое поражение в последних семи матчах, а в последних 11 встречах имеет только две победы. При этом дома “Койотиз” проиграли в основное время впервые с 29 декабря (5-0-3). С 61 очком они занимают место первой “уайлд-кард” Западной конференции.

“Со Свечниковым очень круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать, – сказал Ахо. – Я пытался находить его на льду, мы играли в быстрый хоккей, хорошо катались и создали много моментов”.

Нападающий “Аризоны” Фил Кессел провёл 830-й матч подряд, сравнявшись на шестом месте в истории НХЛ с нападающим “Далласа” Эндрю Коглиано.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Сергей Бабинец: «Считаю, что нашей Федерации и в целом Украине надо стремиться к уровню Казахстана»

Матчи регулярного чемпионата 7 февраря 2020 года (онлайн)

Роман Благой: «Нужен ли нам такой опыт? Естественно, особенно тем, кто помоложе»

Тарасенко удивил партнеров по “Блюз”

Юниорская сборная Украины обыграла Японию и добыла вторую победу на турнире 4 Наций (видео)

Закрыть