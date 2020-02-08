“Аризона” – “Каролина” (3:5): три очка Свечникова и Ахо

Андрей Свечников

“Каролина” (31-20-3) пропустила первые два гола, но потом отличилась четыре раза подряд и одержала четвёртую победу в последних шести матчах, сравнявшись с “Филадельфией” на месте второй wild card в плей-офф от Восточной конференции. По два гола и одной передаче в составе “Харрикейнз” на свой счёт записали нападающие Андрей Свечников и Себастьян Ахо.

Андрей Свечников обошел Остона Мэттьюза в таблице лучших снайперов среди тинэйджеров (то есть моложе 20 лет) и без учета канадцев. pic.twitter.com/4fSBLqjOUi — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

“Это мы и должны делать – забивать и помогать команде выигрывать”, – сказал Андрей Свечников об игре в тройке с Ахо и Тейво Теравяйненом. Россиянин был перемещен в топ-звено команды после двух голов “Аризоны”.

“Аризона” (27-22-7) потерпела шестое поражение в последних семи матчах, а в последних 11 встречах имеет только две победы. При этом дома “Койотиз” проиграли в основное время впервые с 29 декабря (5-0-3). С 61 очком они занимают место первой “уайлд-кард” Западной конференции.

“Со Свечниковым очень круто играть, он обладает скоростью, мастерством, способен забивать, – сказал Ахо. – Я пытался находить его на льду, мы играли в быстрый хоккей, хорошо катались и создали много моментов”.

Фил Кессел провел 830-й матч подряд и присоединился к Эндрю Каглиано на 6-й строчке рейтинга "железных" игроковПолный рейтинг: https://t.co/hYlGboA83k pic.twitter.com/1lh8DcQaWU — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

Нападающий “Аризоны” Фил Кессел провёл 830-й матч подряд, сравнявшись на шестом месте в истории НХЛ с нападающим “Далласа” Эндрю Коглиано.