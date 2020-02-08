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Хоккей

“Даллас” – “Миннесота” (2:3): “Старз” потеряли очки и Радулова

Николай ПисаревНет комментариев
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Джоэл Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо

“Даллас” (30-19-5) вёл со счётом 2:0 к началу второго периода после голов Джо Павелски и Дениса Гурьянова, но затем пропустил три шайбы подряд и потерпел третье поражение за шесть матчей. “Миннесота” (26-22-6) одержала третью победу подряд благодаря дублю Джоэла Эрикссона Эка, забившего свой второй гол за 27 секунд до конца третьего периода.

Вратарь “Уайлд” Деван Дубник сделал 31 сэйв. “Миннесота” приблизилась к зоне плей-офф на расстояние двух очков.

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Для Гурьянова шайба стала четвертой за последние шесть матчей. С 15 голами в сезоне он делит лидерство в команде с Роопе Хинтцем и Александром Радуловым. Радулов в конце второго периода столкнулся на чужой синей линии с Гурьяновым и получил травму верхней части тела. В третьем периоде он на лед не выходил. “Старз” подробностей его состояния не сообщили.

“Даллас” реализовал один шанс в большинстве из шести, “Миннесота” – ни одного из двух.

Источник: nhl.ru
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