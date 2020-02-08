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Хоккей

Илья Бандурян: «Перед началом матча был мандраж»

Николай ПисаревНет комментариев
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Вратарь МХК«Динамо»Илья Бандурян, отбивший в матче с«Кременчком» 50 бросков, поделился впечатлениями от игры.

— Очень быстрая игра, очень опытный соперник. Мне дали шанс только под конец сезона. Я об этом жалею, это результат моей ошибки. Есть над чем работать.

— Сегодня у тебя 50 сэйвов. Как тебе игралось с этим соперником?

— Ребята не простые, разыгрывают. В основном, игра на перемещение.

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— Как настраивал себя на игру, когда узнал, что сегодня в старте выйдешь?

— Перед началом матча был мандраж. Но, я захотел, вышел и доказал, что все возможно.

— Сегодня была активная поддержка на трибунах. Как тебе было играть при такой атмосфере?

— Те шайбы, что я отбил – я сделал это за счет поддержки болельщиков. Очень им за это благодарен, ждем их на следующих матча.

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Напомним, что свой следующий матч МХК «Динамо» также проведёт против кременчугской команды. Поединок состоится 12 февраля в 18:30, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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