Илья Бандурян: «Перед началом матча был мандраж»

Вратарь МХК«Динамо»Илья Бандурян, отбивший в матче с«Кременчком» 50 бросков, поделился впечатлениями от игры.

— Очень быстрая игра, очень опытный соперник. Мне дали шанс только под конец сезона. Я об этом жалею, это результат моей ошибки. Есть над чем работать.

— Сегодня у тебя 50 сэйвов. Как тебе игралось с этим соперником?

— Ребята не простые, разыгрывают. В основном, игра на перемещение.

— Как настраивал себя на игру, когда узнал, что сегодня в старте выйдешь?

— Перед началом матча был мандраж. Но, я захотел, вышел и доказал, что все возможно.

— Сегодня была активная поддержка на трибунах. Как тебе было играть при такой атмосфере?

— Те шайбы, что я отбил – я сделал это за счет поддержки болельщиков. Очень им за это благодарен, ждем их на следующих матча.

Напомним, что свой следующий матч МХК «Динамо» также проведёт против кременчугской команды. Поединок состоится 12 февраля в 18:30, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.