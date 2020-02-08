Матчи регулярного чемпионата 8 февраря 2020 года (онлайн)

Овечкин на подиуме,он забил 600 шайб в лиге

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Расписание матчей 8 февраля (время московское):

“Виннипег Джетс” – “Оттава Сенаторз” (22:00)

“Бостон Брюинз” – “Аризона Койотиз” (23:00)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Лос-Анджелес Кингз” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Нью-Йорк Айлендерс” (03:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Питтсбург Пингвинз” (03:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Нэшвилл Предаторз” (03:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Даллас Старз” (04:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Калгари Флэймз” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Каролина Харрикейнз” (06:00)

“Вашингтон” – “Филадельфия” (03:00 мск): Овечкин близок к 700 голам

На счету Александра Овечкина сейчас 698 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он очень близок тому, чтобы стать восьмым членом “Клуба 700” вслед за Уэйном Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромиром Ягром (766), Бреттом Халлом (741), Марселем Дионном (731), Филом Эспозито (717) и Майком Гартнером (708).

В предыдущем матче против “Лос-Анджелеса” (4:2) российский форвард оформил очередной хет-трик за 264 секунды. Таким образом, он стал вторым после Гретцки хоккеистом за всю историю НХЛ, кому удалось 11 раз забросить 40 шайб за сезон. При этом Овечкин стал единственным хоккеистом в истории лиги, забросившим 40 шайб в 11 сезонах, выступая за одну команду. В последних семи матчах Овечкин забил 14 голов, в том числе три раза забрасывая по три шайбы за матч.

“Конечно, когда-то это произойдет, – сказал капитан “Кэпиталз” про 700-й гол. – Надеюсь, что в следующей игре, но если нет, то ничего страшного. У меня будет еще одна”.

Если Овечкину не покорится вершина в 700 голов в субботу, следующим шансом сделать это будет матч в понедельник против “Айлендерс” на Capital One Arena. После этого “Вашингтон” (36-13-5), лидирующий в Столичном дивизионе, отправится в трехматчевое турне и сыграет в четверг с “Колорадо”, 15 февраля с “Аризоной” и 17 февраля с “Вегасом”. Овечкин забил 500-й (10 января 2016 года против “Оттавы”) и 600-й голы (12 марта 2018 года против “Виннипега”) дома и хотел бы продолжить эту традицию.

“Конечно, ведь болельщики хотят это увидеть, – сказал он. – Фанаты хотят отпраздновать это событие. Это большой и важный момент”.

“Он является рождающимся раз в поколение талантом, и я не знаю, сможет ли кто-то еще сделать это снова, – сказал тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден. – Приходящие на арену люди должны понимать, как им повезло находиться там. Будем надеяться, что юбилей он отпразднует на домашней арене”.

“Филадельфия” (29-18-7) в четверг крупно уступила “Нью-Джерси” (0:5) и проиграла в основное время впервые за шесть матчей (4-1-1). Вратарь Брайан Эллиотт в той встрече пропустил четыре гола с 13 бросков и на пятой минуте третьего периода был заменен на Алекса Лайона, который пропустил с единственного броска в створ по своим воротам. В субботу Эллиотт получит возможность реабилитироваться. Из-за болезни у “Флайерз” не сыграет нападающий Джоэл Фараби.

“Тампа-Бэй” – “Айлендерс” (03:00): серии Василевского и Кучерова

Вратарь “Тампы” Андрей Василевский в четверг сделал 29 сэйвов в победном матче с “Питтсбургом” (4:2) и продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей (15-0-2). Таким образом, он установил клубный рекорд, ранее принадлежавший Николаю Хабибулину (12-0-4 с 15 февраля по 2 апреля 2003 года).

“В последних матчах Василевский бесподобен, – сказал капитан “Лайтнинг” Стивен Стэмкос. – Он весьма близко к сердцу принял свои результаты в начале сезона, долго копался в себе, работал – и сейчас особенно приятно видеть, что все это приносит плоды”.

Никита Кучеров в четверг в своем 500-м матче в НХЛ забил гол и сделал передачу, продлив результативную серию до девяти игр. Такая же серия в активе Стэмкоса. “Тампа” (34-15-5) выиграла пять раз подряд и до пяти очков сократила отставание от лидирующего в Атлантическом дивизионе “Бостона”.

“У каждого игрока наступает момент, когда он делает скачок в своем мастерстве. Но у Кучерова это непрекращающийся процесс, – сказал главный тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Возможно, в этом сезоне он не наберет столько очков, как в прошлом, но многие аспекты его игры в нынешнем году мне нравятся даже больше”.

В четверг с начала второго периода “Тампа” играла без защитника Райана Макдоны, участие которого в субботнем матче находится под вопросом. До этого “Лайтнинг” потеряли другого защитника Яна Рутту, выбывшего на несколько недель.

“Айлендерс” (31-15-6) в четверг обыграли “Лос-Анджелес” (5:3) и продлили серию без поражений в основное время до пяти матчей (3-0-2). Дублем в составе команды в той встрече отметился новичок Киффер Беллоуз. “Нью-Йорк” занимает четвертое место Столичного дивизиона, на один балл отставая от “Коламбуса”, который провел на три игры больше.

“Коламбус” – “Колорадо” (03:00): серии “Блю Джекетс” и Мерзликина

В пятницу “Блю Джекетс” (30-16-9) обыграли “Детройт” (2:0) и продлили серию без поражений в основное время до 10 матчей (9-0-1). В последних 26 встречах “Коламбус” одержал 19 побед и занимает третье место Столичного дивизиона, на два очка отставая от “Питтсбурга”.

В матче против “Ред Уингз” вратарь “Блю Джекетс” Элвис Мерзликин сделал 16 сэйвов и оформил второй подряд шатаут, а также пятый в последних восьми матчах. Голкипер “Коламбуса” стал первым новичком в истории НХЛ, сыгравшим на ноль в пяти матчах, с сезона 1938-39, когда Фрэнк Бримсек сыграл на ноль шесть раз за семь матчей в составе “Бостона”. Также пять шатаутов за семь матчей делали Тайни Томпсон (“Бостон”) и Долли Долсон (“Детройт Кугарз”) в сезоне 1928-29.

“Самое главное, что мы победили. Для меня это основное, что имеет значение”, – заявил Мерзликин, который также в пятницу продлил личную победную до восьми матчей. Это рекорд для новичков клуба. Кроме того, в матче против “Детройта” собственный рекорд побил Зак Веренски, который забил 17-й гол в сезоне, что стало новым достижением для защитников “Блю Джекетс”.

“Колорадо” (30-16-6) в четверг обыграл “Оттаву” (4:1) и одержал пятую победу в последних шести матчах. “Эвеланш” с 66 очками вышли на второе место Центрального дивизиона, обойдя “Даллас” (65 баллов). “Колорадо” на шесть очков отстает от лидирующего в Западной конференции “Сент-Луиса”, но имеет три игры в запасе.

“Виннипег” – “Оттава” (22:00): “Джетс” в борьбе за плей-офф

“Виннипег” (27-23-5) в четверг обыграл “Сент-Луис” (4:2) и одержал вторую победу в восьми матчах. Причем обе они были одержаны в играх с “Блюз”. С 59 очками “Джетс” делят четвертое место в Центральном дивизионе с “Нэшвиллом”, но у “Предаторз” есть две игры в запасе. От зоны плей-офф команды отделяет один балл.

“Оттава” (18-25-11) в четверг уступила “Колорадо” (1:4) и потерпела четвертое подряд поражение (0-2-2). С 47 очками “Сенаторз” занимают предпоследнее место в Восточной конференции и отстают от плей-офф уже на 18 баллов. Нападающий Владислав Наместников не играл с “Эвеланш” из-за травмы, но в субботу должен был вернуться в состав. Однако на пятничной тренировке ему в лицо попала шайба, поэтому его участие в субботнем матче находится под вопросом. Кроме того, в субботу встречу по личным причинам пропустит защитник Марк Боровицки.

“Бостон” – “Аризона” (23:00): победная серия “Брюинз”

“Бостон” (33-10-12) в среду обыграл “Чикаго” (2:1 ОТ) и продлил победную серию до пяти матчей. “Брюинз” лидируют в Атлантическом дивизионе, на пять очков опережая “Тампу”. Кроме того, “Бостон” с 78 баллами лидирует и в общей таблице НХЛ.

“Аризона” (27-22-7) в четверг уступила “Каролине ” (3:5) и потерпела шестое поражение в последних семи матчах. В последних 11 встречах “Койотиз” имеют в активе только две победы. С 61 очком они занимают место первой “уайлд-кард” Западной конференции.

Капитан “Аризоны” Оливер Экман-Ларрсон отправился вместе с командой в четырехматчевое турне, но его участие в субботнем поединке находится под вопросом. Защитник пропустил три последние встречи из-за травмы верхней части тела. Другой игрок обороны “Койотиз” Джейсон Демерс в пятницу был помещен в список травмированных и в ближайшие недели не сможет помочь команде. У “Бостона” в субботу по личным причинам будет отсутствовать защитник Брэндон Карло, которого заменит вызванный из АХЛ Джон Мур.

С октября 2010 года “Бостон” обыграл “Аризону” в 15 матчах подряд.

“Монреаль” – “Торонто” (03:00): погоня Мэттьюза

“Торонто” (29-19-7) в пятницу обыграл “Анахайм” (5:4 ОТ) и не допустил третьего поражения подряд. “Лифс” поднялись на третье место Атлантического дивизиона. Команда на одно очко опережает “Флориду”, которая провела на два матча меньше. Остон Мэттьюз в игре против “Дакс” забил гол и сделал три передачи. Шайба стала для Мэттьюза 40-й в сезоне. Столько же у Овечкина, на две меньше – у Давида Пастрняка.

“Забить 40 голов – это серьезно, – сказал Мэттьюз. – Но мне повезло играть с отличными партнерами. Отдаю им должное”.

Ворота “Торонто” в пятницу защищал Джек Кэмпбелл, который сделал 26 сэйвов и одержал победу в своем дебютном матче за “Лифс”. На неделе он был обменян из “Лос-Анджелеса” наряду с нападающим Кайлом Клиффордом, который в пятницу также дебютировал за “Торонто”. Не исключено, что Кэмпбелл в субботу проведет вторую встречу подряд, так как основной голкипер “Лифс” Фредерик Андерсен еще не залечил травму шеи и в Монреаль не полетел. В противном случае место в воротах “Торонто” займет Майкл Хатчинсон. В пятницу “Торонто” играл без заболевшего форварда Уильяма Нюландера. Ожидается, что он также не сыграет в субботу.

“Монреаль” (26-23-7) в четверг обыграл тот же “Анахайм” (3:2 ОТ) и одержал шестую победу в восьми матчах, что позволило команде на расстояние шести очков приблизиться к зоне плей-офф. После серии из восьми поражений “Канадиенс” одержали восемь побед в 11 встречах. Илья Ковальчук набрал 11 очков в 14 матчах за “Монреаль”.

В четверг в состав “Канадиенс” вернулись вратарь Кэри Прайс и защитник Виктор Мете, пропустившие предыдущий матч из-за гриппа. Из-за него же против “Дакс” не смогли сыграть форварды Джордан Уил и Райан Полинг. Кроме того, “Монреаль” в четверг играл без защитника Ши Уэбера, который из-за травмы нижней части тела был помещен в список травмированных и, как ожидается, пропустит еще несколько дней.

В нынешнем сезоне принципиальные соперники встречались дважды. И в обоих матчах сильнее был “Монреаль”.

“Нью-Джерси” – “Лос-Анджелес” (03:00): битва аутсайдеров

“Лос-Анджелес” (19-31-5) в четверг уступил “Айлендерс” (3:5), хотя вел со счетом 2:0 и 3:1. Перед этим “Кингз” проиграли “Вашингтону” 2:4, хотя вели 2:1. Команда потерпела три поражения подряд и восемь в последних девяти матчах. С 43 очками “Лос-Анджелес” замыкает таблицу Западной конференции. В субботу свой первый матч в сезоне в воротах команды начнет Кэлвин Петерсен, который в прошлом регулярном чемпионате одержал пять побед в 11 встречах (10 в старте), отразив 92,4% бросков.

“Это продолжает происходить в течение всего года, – сказал защитник “Кингз” Дрю Даути после проигранного матча с “Айлендерс” о потерянном преимуществе. – Мы уже 100 раз говорили о том, насколько это неприятно. Если мы хотим побеждать, нужно научиться выигрывать матчи, в которых мы ведём в счете”.

“Девилз” (19-24-10) в четверг обыграли “Филадельфию” (5:0) и продлили серию без поражений в основное время до пяти матчей (2-0-3). Маккензи Блэквуд в игре с “Флайерз” оформил второй шатаут в сезоне и отметился первой в карьере передачей. “Нью-Джерси” с 48 очками отстает от зоны плей-офф на 17 баллов.

“Флорида” – “Питтсбург” (03:00): спад “Пантерз”

“Флорида” (29-18-6) в четверг крупно уступила “Вегасу” (2:7) и потерпела третье поражение в последних четырех встречах (1-2-1) после шестиматчевой победной серии. Сергей Бобровский в той игре сделал 23 сэйва и был заменен на Самуэля Монтембо после шестой пропущенной шайбы.

В субботу поправить ситуацию попробует Александр Барков, который вернется в состав “Пантерз”. Нападающий, пропустивший три последних матча из-за травмы нижней части тела, в 50 играх нынешнего чемпионата набрал 54 (16+38) очка. “Флорида” без Баркова сыграла 1-1-1. “Пантеры” занимают четвертое место в Атлантическом дивизионе, на одно очко отставая от “Торонто”.

“Я очень рад, что возвращаюсь на лед, в команду, – сказал в четверг Барков в интервью изданию The Athletic. – Я чувствовал себя очень некомфортно, когда не играл, но мне нужно было кое-что поправить, чтобы снова выйти на площадку, когда со мной все будет в порядке. … Ненавижу смотреть матчи со стороны, но это шанс увидеть хоккей с другого ракурса. Надо пользоваться случаем, чтобы стать лучше”.

“Питтсбург” (33-15-5) в четверг уступил “Тампе” (2:4) и потерпел третье поражение за 11 встреч. “Пингвинз” занимают второе место в Столичном дивизионе и на шесть очков отстают от лидирующего “Вашингтона”. В субботу команде не сможет помочь защитник Джон Марино, в лицо которому в прошлом матче попала шайба. После этого он перенес операцию на сломанной челюсти. Кроме того, под вопросом участие в субботнем матче нападающего Брайана Раста, пропустившего тренировку в пятницу.

“Эдмонтон” – “Нэшвилл” (03:00): прогресс “Предэйторз”

“Нэшвилл” (26-20-7) в четверг взял верх над “Калгари” (3:2), выиграл в пятый раз за семь матчей и на расстояние одного очка приблизиться к “Флэймз” в борьбе за место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. При этом у “Предэйторз” есть две игры в запасе.

“Эдмонтон” (28-20-6) в четверг уступил “Сан-Хосе” (3:6), потерпел второе поражение подряд и опустился на третье место Тихоокеанского дивизиона. От идущего вторым “Вегаса” команду отделяет один балл. В единственном очном матче в этом сезоне “Ойлерз” 14 января обыграли “Нэшвилл” со счетом 4:2.

“Сент-Луис” – “Даллас” (04:00): встреча лидеров Запада

“Сент-Луис” (32-15-8) в четверг уступил “Виннипегу” (2:4) и потерпел шестое поражение в восьми матчах (2-5-1), а также проиграл дома в основное время впервые за 12 встреч (10-1-1). Вратарь “Блюз” Джордан Биннингтон пропустил не менее трех шайб в шести матчах подряд. С 72 очками “Сент-Луис” продолжает лидировать в Западной конференции. В четверг первую тренировку с командой после операции на плече 29 октября провел Владимир Тарасенко, но до возвращения в состав ему еще далеко.

“Очень здорово, что он уже может заниматься с ребятами и быть с командой. Он может делать с нами упражнения и восстанавливаться. Это замечательно, – сказал тренер “Блюз” Крэйг Беруби. – Приятно видеть его на льду. Он снова с ребятами, снова возвращается в эту рутину”.

“Даллас” (30-19-5) в пятницу вел со счетом 2:0 у “Миннесоты”, но затем пропустил три шайбы подряд и потерпел третье поражение за шесть матчей. Одну из шайб забросил Денис Гурьянов, которая стала для него четвертой за последние шесть матчей. С 15 голами в сезоне он делит лидерство в команде с Роопе Хинтцем и Александром Радуловым. Радулов в конце второго периода встречи столкнулся на чужой синей линии с Гурьяновым и получил травму верхней части тела. В третьем периоде он на лед не выходил. “Старз” подробностей его состояния не сообщили. Ожидается, что в субботу в воротах команды с первых секунд сыграет Антон Худобин.

“Ванкувер” – “Калгари” (06:00): неудачная серия “Кэнакс”

“Ванкувер” (30-20-5) в четверг уступил “Миннесоте” (2:4) и потерпел третье подряд поражение после пятиматчевой победной серии. В той встрече “Кэнакс” играли без нападающего Элиаса Петтерссона, которого не включили в состав в последний момент из-за травмы нижней части тела. Тренер “Ванкувера” Трэвис Грин сказал, что нападающий выбыл на несколько дней из-за повреждения, полученного во вторничном матче с “Бостоном” (0:4).

“Это наш первый центр и лучший бомбардир, но его отсутствие не может служить оправданием поражения”, – сказал после поражения от “Уайлд” Грин, чья команда лидирует в Тихоокеанском дивизионе с преимуществом в два очка над “Вегасом”. “Кэнакс” в субботу начнут шестиматчевую домашнюю серию. В предыдущих девяти играх на своем льду они одерживали победу.

“Калгари” (27-22-6) в четверг уступил “Нэшвиллу” (2:3) и потерпел третье подряд поражение. В последних восьми матчах “Флэймз” сыграли 2-5-1. С 60 очками “Калгари” занимает пятую строчку в Тихоокеанском дивизионе и находится на месте второй “уайлд-кард” в Западной конференции.

“Сейчас очень сложный период, – сказал нападающий “Флэймз” Мэттью Ткачак после поражения от “Предаторз”. – Нам нужно вернуться к своей игре и сделать это как можно скорее”.

“Вегас” – “Каролина” (06:00): “Голден Найтс” не отступают

“Вегас” (28-21-7) в четверг обыграл “Флориду” (7:2) и на хорошей ноте завершил самое длительное в сезоне турне из восьми матчей (4-3-1). Вратарь Марк-Андре Флери в той встрече одержал 460-ю победу в карьере и вышел на единоличное пятое место в истории, обойдя вратаря “Рейнджерс” Хенрика Лундквиста. “Голден Найтс” на два очка отстают от “Ванкувера” в борьбе за лидерство в Тихоокеанском дивизионе, но провели при этом на один матч больше.

“Каролина” (31-20-3) в четверг в матче с “Аризоной” (5:3) пропустила первые два гола, но потом отличилась четыре раза подряд и одержала четвертую победу в последних шести матчах, сравнявшись с “Филадельфией” на месте второй “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.