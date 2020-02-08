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Хоккей

На турнире 4 наций сборная Украины (U18) сыграет свой третий матч против поляков

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 8 февраля, в венгерском Дьери состоится третья игра сборной Украины (U18) на Турнире 4 наций. Соперником подопечных Александра Бобкина и Константина Буценко будет сборная Польши.

Начало матча в 11.30.

Текстовая трансляция и протокол поединка

Видео трансляция

Стоит отметить, что сборная Украины в первом поединке разгромила хозяев турнирасборную Венгрии (11:6), а во втором – обыграла своих японских одногодок (6:3).

Источник: uhl.ua
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