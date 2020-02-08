“Тампа-Бэй” – “Питтсбург” (4:2): Василевский установил рекорд

Андрей Василевский

Андрей Василевский сделал 29 сэйвов и продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей (15-0-2). Таким образом, он установил клубный рекорд, ранее принадлежавший Николаю Хабибулину (12-0-4 с 15 февраля по 2 апреля 2003 года).

“На мой взгляд, это лучший вратарь в мире, – заявил защитник “Тампы” Михаил Сергачёв, отметившийся голом. – На каждой тренировке он очень усердно работает над своей игрой. Он играет великолепно”.

Андрей Василевский не проигрывает в основное время уже 17 матчей подряд. Лишь 6 вратарей (7 раз) в истории имеют более продолжительные серии за последние 40 сезонов pic.twitter.com/xiFFVLsReV — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

Василевский сделал 10 сэйвов в третьем периоде и здорово играл при большинстве “Питтсбурга” “пять на три” в течение 94 секунд, когда “Лайтнинг” отстаивали преимущество в одну шайбу.

Никита Кучеров в своем 500-м матче в НХЛ забил гол и сделал передачу, продлив результативную серию до девяти игр, а Виктор Хедман отметился тремя передачами. “Тампа” (34-15-5) выиграла в пятый раз подряд.

Стивен Стэмкос в историческом рейтинге снайперов-центров (учитываются только голы, забитые до достижения игроком 30-летнего возраста) pic.twitter.com/2wGhjvVKAT — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

“Питтсбург” потерпел третье поражение за 11 встреч. Евгений Малкин забил гол и сделал передачу, а Мэтт Мюррей отразил 25 бросков. “Пингвинз” не реализовали ни одного шанса в большинстве из пяти, “Лайтнинг” – ни одного из четырех.

“Тампа” с начала второго периода играла без защитника Райана Макдоны, которому шайба попала в лодыжку. Накануне “Лайтнинг” потеряли защитника Яна Рутту, выбывшего на несколько недель.