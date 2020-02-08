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Хоккей

Тарасенко удивил партнеров по “Блюз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Тарасенко поздравляет Блэйса

В четверг Владимир Тарасенко провёл первую тренировку с “Сент-Луис Блюз” после операции на плече 29 октября.

Нападающий, получивший травму 24 октября и пропустивший 44 матча, удивил партнёров на утренней тренировке “Блюз” перед их матчем против “Виннипег Джетс”. На протяжении нескольких недель он работал вне льда и катался самостоятельно, а также с травмированными партнерами.

“Мы все были удивлены, но ещё вчера (главный тренер по физподготовке) Рэй Барил сказал, что Тарасенко может кататься, – сказал тренер Крэйг Беруби. – Очень здорово, что он уже может заниматься с ребятами и быть с командой. Он может делать с нами упражнения и восстанавливаться. Это замечательно”.

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Тарасенко, набравший 10 (3+7) очков в 10 матчах этого сезона, изначально должен был пропустить пять месяцев, но 27 января генеральный менеджер Дуг Армстронг сказал, что срок восстановления может приблизиться к шести месяцам. А это значит – конец регулярного сезона или начало плей-офф Кубка Стэнли.

Источник: nhl.ru
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