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Хоккей

В чемпионате Беларуси в одной из групп лидер вернулся на первое место (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В Экстралиге в группе 2 завершился очередной тур.

«Лида» – «Локомотив» – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Шайбы: 0:1 – Муштаев Вячеслав (Филичкин Андрей) (в большинстве) 23:32, 0:2 – Дашков Павел (Кравченко Андрей) 28:15, 0:3 – Колышкин Дмитрий (Перегуда Андрей) 32:05, 1:3 – Шуба Роман (Михайлов Владимир) (в большинстве) 39:45, 2:3 – Козячий Игорь (Ткачук Алексей) 49:50, 2:4 – Дашков Павел (в пустые ворота) 59:58

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«Пинские ястребы» – «Могилев» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – Донской Денис (Пухловский Александр, Шувалов Роман) 06:58, 2:0 – Пухловский Александр (Шувалов Роман, Донской Денис)

Источник: сайт belarushockey.com

Источник: uhl.ua
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