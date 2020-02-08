Всеволод Толстушко: «Хочется наконец-то услышать гимн своей страны на этом турнире»

Защитник национальной сборной Украины и ХК «Кременчук»Всеволод Толстушкопообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о причинах поражений в первых двух матчах олимпийского квалификационного турнира, а также поделился ожиданиями от матча против сборной Нидерландов.

—Расскажи, что конкретно у вас не получилось в первом матче турнира с Казахстаном?

— Я думаю, что у нас не получалось владеть шайбой. У Казахстана совершенно другой уровень игры, другой хоккей. Мы за ними, к сожалению, не успевали.

Плюс нам не хватило простоты в игре и выполнения тренерских задач. Я думаю, что если бы все выполняли установку, то точно пропустили бы меньше, да и в целом игра могла сложиться совершенно по-другому.

—В игре с поляками вы существенно выровняли свою игру, но провалили концовку матча. Что пошло не так в этом поединке?

— Да, с Польшей мы играли хорошо – у команды были и самоотдача, и желание. После трудного матча с Казахстаном нам где-то не хватило сил и реализации своих моментов. Плюс на своем пятачке нужно играть более агрессивно и надёжно, потому что в матче с поляками фактически все шайбы мы пропустили после добивания. Такие моменты надо исключать из своей игры.

—Сейчас у нашей сборной есть проблема с результативностью – на 14 шайб от противников вы ответили всего двумя. Почему не получалось чаще отличаться в воротах противника?

— Все закономерно. Чтобы забивать голы – нужны моменты, чтобы были моменты – нужно играть в зоне атаки, чтобы атаковать – нужно контролировать шайбу. Вот и все. Шайбу в матче с Казахстаном, например, мы контролировали очень мало и, опять-таки, чувствовался разный уровень команд. Мы играли, грубо говоря, против команды КХЛ, и не были готовы к таким скоростям – как в принятии решений, так и в целом.

С Польшей мы бились и старались, вратарь играл надёжно, но мы не надёжно отыграли на своем пятаке, поэтому мы так много пропустили шайб. Хотя я считаю, что счёт был вообще не по игре.

— Завтра у вас будет игра с Нидерландами. Как сегодня готовитесь к матчу?

— Сейчас у нас все по расписанию. Будем стараться и играть на победу, потому что хочется наконец-то услышать гимн своей страны на этом турнире. Так что постараемся сделать все для этого возможное.

Напомним, что свой следующий матч национальная сборная Украины проведёт против команды из Нидерландов. Начало заключительного поединка украинцев на турнире – в 9:00, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.