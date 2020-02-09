Дмитрий Орлов: «Самое главное, что вышли, выиграли и взяли три очка»

Автор хет-трика в сегодняшнем поединке, форвард кременчужан Дмитрий Орлов прокомментировал результат очного противостояния с харьковским МХК «Динамо».

—Не было недонастроя до игры, в плане плохой для вас результативности в первом периоде?

—Нет, недонастроя не было.

—Ваши впечатления от самой игры.



—Играли сегодня против хорошей команды. Кроме того, у нас многое, что не получалось. Хорошо, что выиграли.

—А, что не получалось?

—Очень много создавали моментов, которые не реализовывали.

Стоит отметить, что следующий свой поединок подопечные Александра Савицкого проведут дома, 12 февраля. Соперниками «горожан» будут хоккеисты МХК «Динамо». Начало матча 18:30.