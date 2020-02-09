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Хоккей

Дмитрий Орлов: «Самое главное, что вышли, выиграли и взяли три очка»

Николай ПисаревНет комментариев
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Автор хет-трика в сегодняшнем поединке, форвард кременчужан Дмитрий Орлов прокомментировал результат очного противостояния с харьковским МХК «Динамо».

—Не было недонастроя до игры, в плане плохой для вас результативности в первом периоде?

—Нет, недонастроя не было.

—Ваши впечатления от самой игры.

—Играли сегодня против хорошей команды. Кроме того, у нас многое, что не получалось. Хорошо, что выиграли.

—А, что не получалось?

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—Очень много создавали моментов, которые не реализовывали.

Стоит отметить, что следующий свой поединок подопечные Александра Савицкого проведут дома, 12 февраля. Соперниками «горожан» будут хоккеисты МХК «Динамо». Начало матча 18:30.

Источник: uhl.ua
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