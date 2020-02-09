“Филадельфия” – “Нью-Джерси” (0:5): 46 сэйвов Блэквуда

МакКензи Блэквуд и ПиКей Суббан

“Филадельфия” перебросала соперника со счетом 46-19, но не смогла ни разу пробить Маккензи Блэквуда, который оформил второй шатаут в сезоне и отметился первой в карьере передачей. Дублем у “Девилз” (19-24-10), которые не проигрывают в основное время пять матчей (2-0-3), отметился Майлз Вуд. Еще по шайбе забросили Блэйк Коулман, Павел Заха и Дэймон Северсон.

“Филадельфия” (29-18-7) проиграла в основное время впервые за шесть матчей (4-1-1). Вратарь Брайан Эллиотт пропустил четыре гола с 13 бросков и на пятой минуте третьего периода был заменён на Алекса Лайона, который пропустил с единственного броска в створ по своим воротам.

“В конечном счёте пошло не так всё, что только могло пойти не так”, – заявил тренер “Флайерз” Ален Виньо.

Защитник “Филадельфии” Иван Проворов провёл 300-й подряд матч с начала карьеры. В состав “Флайерз” вернулся защитник Шейн Гостисбир, сыгравший впервые с 7 января после артроскопической операции на левом колене.