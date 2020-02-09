“Калгари” – “Нэшвилл” (2:3): первое поражение “Флэймз” без Джордано

Террис у ворот Тэлбо

Микаэль Гранлунд и Кайл Тёррис набрали по 2 (1+1) очка и помогли “Нэшвиллу” (26-20-7) выиграть в пятый раз за семь матчей и на расстояние одного очка приблизиться к “Калгари” в борьбе за место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. При этом у “Предэйторз” есть две игры в запасе. Защитник Роман Йоси сделал две передачи, а вратарь Юсе Сарос отразил 37 бросков, в том числе девять в последние восемь минут третьего периода.

“Калгари” (27-22-6), проводивший первый матч без выбывшего на несколько недель капитана Марка Джордано, потерпел третье подряд поражение. В последних восьми матчах “Флэймз” сыграли 2-5-1. По голу в их составе забили Сэм Беннетт и Расмус Андерссон, а вратарь Кэм Тэлбо сделал 32 сэйва.

“Сейчас очень сложный период, – сказал нападающий “Калгари” Мэттью Ткачак. – Нам нужно вернуться к своей игре и сделать это как можно скорее”.