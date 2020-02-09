“Коламбус” – “Детройт” (2:0): второй подряд шатаут Мерзликина

Элвис Мерзликинс

Элвис Мерзликин сделал 16 сэйвов и оформил второй подряд шатаут, а также пятый в последних восьми матчах. Голкипер “Коламбуса” стал первым новичком в истории НХЛ, сыгравшим на ноль в пяти матчах, с сезона 1938-39, когда Фрэнк Бримсек сыграл на ноль шесть раз за семь матчей в составе “Бостон Брюинз”. Также пять шатаутов за семь матчей делали Тайни Томпсон (“Бостон”) и Долли Долсон (“Детройт Кугарз”) в сезоне 1928-29.

“Самое главное, что мы победили. Для меня это основное, что имеет значение”, – заявил Мерзликин, продливший личную победную до восьми матчей. Это рекорд для новичков клуба.

Элвис Мерзликинс стал 6-м вратарем в истории НХЛ (*и лишь 2-м новичком среди них), кто смог выиграть 5 матчей "на ноль" на отрезке из 8 игр📺📽️ https://t.co/dzwfUepzeC pic.twitter.com/uOytt3MxnK — NHL.RU (@nhlru) February 8, 2020

“Мы не позволяли сопернику многого, но Мерзликин сделал несколько больших спасений”, – сказал тренер “Коламбуса” Джон Торторелла.

“Блю Джекетс” (30-16-9) продлили серию без поражений до 10 матчей (9-0-1) также благодаря голам Зака Веренски, отличившегося при отложенном штрафе, и Буна Дженнера, поразившего пустые ворота. В последних 26 встречах “Коламбус” одержал 19 побед и занимает третье место Столичного дивизиона, на два очка отставая от “Питтсбурга”.

Веренски забил 17-й гол в сезоне, что стало новым рекордом для защитников “Блю Джекетс”.

Вратарь “Детройта” Джимми Ховард пропустил только одну шайбу с 43 бросков, но проиграл свой 18-й матч подряд (0-16-2). В четверг “Ред Уингз” обыграли “Баффало” (4:3), добившись первой победы за 10 матчей, но в последних 22 играх они сыграли 4-17-1.