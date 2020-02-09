“Коламбус” – “Детройт” (2:0): второй подряд шатаут Мерзликина

Элвис Мерзликин сделал 16 сэйвов и оформил второй подряд шатаут, а также пятый в последних восьми матчах. Голкипер “Коламбуса” стал первым новичком в истории НХЛ, сыгравшим на ноль в пяти матчах, с сезона 1938-39, когда Фрэнк Бримсек сыграл на ноль шесть раз за семь матчей в составе “Бостон Брюинз”. Также пять шатаутов за семь матчей делали Тайни Томпсон (“Бостон”) и Долли Долсон (“Детройт Кугарз”) в сезоне 1928-29.
“Блю Джекетс” (30-16-9) продлили серию без поражений до 10 матчей (9-0-1) также благодаря голам Зака Веренски, отличившегося при отложенном штрафе, и Буна Дженнера, поразившего пустые ворота. В последних 26 встречах “Коламбус” одержал 19 побед и занимает третье место Столичного дивизиона, на два очка отставая от “Питтсбурга”.
Веренски забил 17-й гол в сезоне, что стало новым рекордом для защитников “Блю Джекетс”.
Вратарь “Детройта” Джимми Ховард пропустил только одну шайбу с 43 бросков, но проиграл свой 18-й матч подряд (0-16-2). В четверг “Ред Уингз” обыграли “Баффало” (4:3), добившись первой победы за 10 матчей, но в последних 22 играх они сыграли 4-17-1.