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Хоккей

“Монреаль” – “Анахайм” (3:2 ОТ): “Канадиенс” не сдаются

Николай ПисаревНет комментариев
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Гол Петри в ОТ

Гол Джеффа Петри через 25 секунд после начала овертайма принёс “Монреалю” (26-23-7) шестую победу в восьми матчах и позволил на расстояние шести очков приблизиться к зоне плей-офф. После серии из восьми поражений “Канадиенс” одержали восемь побед в 11 встречах. “Анахайм” дважды сравнивал счёт, но “Монреаль” смог набрать два очка также благодаря шайбам Ника Сузуки и Брендана Галлахера и 35 сэйвам Кэри Прайса.

“Победа есть победа, – сказал Петри. – Конечно, мы хотели бы играть более правильно, нам есть над чем поработать, но на данном этапе чемпионата и в нашей ситуации нас устраивает любая победа”.

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Илья Ковальчук сделал передачу на Галлахера и набрал 11-е очко в 14 матчах за “Монреаль”.

“Анахайм” (22-26-6) не смог продлить победную серию до трёх игр в начале своего пятиматчевого турне. По голу у “Дакс” забили Дерек Грант и Якоб Силфверберг, а вратарь Джон Гибсон отразил 24 броска.

В состав “Канадиенс” вернулись Прайс и защитник Виктор Мете, пропустившие предыдущий матч из-за гриппа, который оставил вне игры форварда Джордана Уила. Также по этой причине в состав не попал нападающий Райан Полинг. Кроме того, “Монреаль” играл без защитника Ши Вебера, который из-за травмы нижней части тела был помещен в список травмированных и пропустит не менее недели.

Источник: nhl.ru
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