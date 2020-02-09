“Монреаль” – “Анахайм” (3:2 ОТ): “Канадиенс” не сдаются

Гол Петри в ОТ

Гол Джеффа Петри через 25 секунд после начала овертайма принёс “Монреалю” (26-23-7) шестую победу в восьми матчах и позволил на расстояние шести очков приблизиться к зоне плей-офф. После серии из восьми поражений “Канадиенс” одержали восемь побед в 11 встречах. “Анахайм” дважды сравнивал счёт, но “Монреаль” смог набрать два очка также благодаря шайбам Ника Сузуки и Брендана Галлахера и 35 сэйвам Кэри Прайса.

Защитники в истории Монреаля, забившие максимум голов в овертаймах матчей регулярных чемпионатов pic.twitter.com/WiWlfiBlTu — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

Рейтинг новичков (моложе 21 года) в истории Монреаля, набравших наибольшее количество очков за один сезон pic.twitter.com/fIbA30v7V8 — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

Кэри Прайс сегодня обошел Мартина Бродо в рейтинге вратарей по количеству сэйвов за первые 13 сезонов в карьере.Сэйвы учитываются с сезона 1955-56 pic.twitter.com/GjWH7ZZGgu — NHL.RU (@nhlru) February 7, 2020

“Победа есть победа, – сказал Петри. – Конечно, мы хотели бы играть более правильно, нам есть над чем поработать, но на данном этапе чемпионата и в нашей ситуации нас устраивает любая победа”.

Илья Ковальчук сделал передачу на Галлахера и набрал 11-е очко в 14 матчах за “Монреаль”.

“Анахайм” (22-26-6) не смог продлить победную серию до трёх игр в начале своего пятиматчевого турне. По голу у “Дакс” забили Дерек Грант и Якоб Силфверберг, а вратарь Джон Гибсон отразил 24 броска.

В состав “Канадиенс” вернулись Прайс и защитник Виктор Мете, пропустившие предыдущий матч из-за гриппа, который оставил вне игры форварда Джордана Уила. Также по этой причине в состав не попал нападающий Райан Полинг. Кроме того, “Монреаль” играл без защитника Ши Вебера, который из-за травмы нижней части тела был помещен в список травмированных и пропустит не менее недели.