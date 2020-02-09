Олег Шишлянников: «На самом деле, до прихода в «Донбасс» я никогда не играл при полных трибунах»
На своей странице вFacebook Украинская хоккейная лигапродолжаетциклонлайн-конференцийс игроками,где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам.Очередным героем, который отвечал на все вопросы болельщиков,стал латышский нападающий донецкого «Донбасса» Олег Шишлянников.
— Почему выбрал именно хоккей?
— Особо не помню, так как это было очень давно. Родители рассказывали, что однажды я смотрел хоккейный матч по телевизору, и получилось так, что после просмотра на следующий день меня отвели на хоккей.
— Сколько лет занимаешься хоккеем?
— Около двадцати лет.
— Расскажи о своем хоккейном детстве
— Оно было интересным. Все время уходил с уроков. Рано приходил на тренировки в 6 утра. Надо отдать должное родителям, что они меня возили на них. Поездки в разные страны. Веселые и запоминающие спортивные лагеря. Если честно, то оно было очень интересным.
— Самая забавная ситуация за твою спортивную карьеру?
— Их было очень много. Однажды, играя за сборную юниоров, отправились на турнир в Канаду. Получилось так, что по дороге потерялись хоккейные сумки. Пришлось первые игры играть в чужой форме и с разными размерами.
— Почему выбрал амплуа «нападающий»?
— Мне в детстве понравилось забивать голы и отдавать пасы.
— Почему играешь под №96?
— Если по-простому, то это мой год рождения. А так, очень нравиться цифра «9». У мен отец и брат играют под номерами №9, и №99.
Мне за рубежом запрещали играть под №99, так как это номер легендарного канадского хоккеиста Уейн Грецки. Ясно, что здесь никто мне не запрещал, но я уже привык к «96».
— Есть ли у тебя кумир в хоккее?
— У меня есть просто любимый игрок с детства – Сидни Кросби.
— Было ли когда-то желание бросить заниматься хоккеем?
— Осознанного желание не было. Были мимолетные желания после неудачных матчей или плохой игры. Но с утра следующего дня уже с новыми силами шел на тренировку.
— Как любишь проводить свободное время?
— По-всякому. Я очень активный в этом плане человек. Могу поиграть во все спортивные игры. Могу и дома посидеть, могу и в кино сходить.
— В каком клубе мечтал бы играть?
— В детстве мечтал играть за «Питтсбург Пингвинз». Я с детства люблю эту команду и до сих пор интересуюсь, смотрю и болею за них.
— Как тебе работается под руководством Сергея Витера и в целом тренерского штаба «Донбасса»?
— Хорошо. Он классный тренер. Все делает для того, чтобы нам было комфортно и для того, чтобы мы победили в этом году.
Тренер очень прямой человек. Когда ему, что-то не нравиться – он об этом скажет прямо. Если ты ошибаешься, то значит, ты ошибаешься.
— Хотел бы остаться в Украине на следующий сезон?
— Далеко не загадываю, но возможно. Почему бы и нет. Все зависит от предложений. Увидим, что будет дальше.
— Какие впечатление от украинского чемпионата?
— Я думал, что будет уровень похуже. Но как оказалось здесь не плохой уровень . 4 команды конкурентно способные. Каждый может обыграть друг друга. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше клубов.
— Следишь ли за выступлением латвийской сборной на ЧМ?
— Конечно, слежу. Поддерживаю ребят. Там у меня играет много знакомых. Они в последние годы неплохо выступают.
— Как тебе вообще в Украине? Нравиться ли тебе страна?
— Нравиться. По сравнению с Европой, здесь все необычно и дешевле.
— Как считаешь, смогла бы сборная Казахстана выиграть сборную Латвию?
— Казахстан – сильная сборная. Конечно, большинство из них – натурализованные, не казахи. Но сборную Латвии они бы не выиграли. У моей сборной хороший состав. Много игроков играющих в НХЛ и КХЛ.
— Каким для тебя был первый чемпионат Мира?
— Очень красивым и праздничным. Это было в Вене. Ребята были все молодцы. Мы выиграли «золото».
— Ты играл в Латвии, Великобритании, Италии, а сейчас в Украине. Что можешь сказать о силе каждого из чемпионатов?
— В Латвии растет хоккей, он прогрессирует. Туда начали приезжать легионеры. По поводу Великобритании, я играл во второй лиге. Мне там не очень понравилось. И атмосфера, и люди не впечатлили. Да, и уровень слабый.
Что касается Италии, то там я играл в Альпийской лиге, в которой играют команды из трех стран: Словении, Австрии и Италии. Там не плохой уровень, среднего класса.
— Если бы «Донбасс» выступал в тех лигах, где ты играл, то на каких позициях был бы?
— Думаю, он боролся бы за «золото».
—В составе «Донбасса», кроме тебя есть еще два латыша Колесниковс и Подзиньш. На каком языке вы вместе разговариваете?
— Начнем с того, что Подзиньш не латыш. Причем, как бы ни смешно это звучало – у него самое латышское имя и самая латышская фамилия из нас троих. В основном общаемся на русском, но иногда можем перекинуться словечками на родном языке, чтобы, кроме нас, никто нечего не понял.
— Какой твой самый любимый спортсмен не из хоккеистов?
— Меня очень вдохновляет украинский боксер Усик. Кроме него Тайсон и футболист Роналдо.
— Если бы не хоккей, то какой вид спорта выбрал бы на профессиональном уровне?
— Наверное, футбол. Я очень люблю в него играть. Очень много провожу времени с мячом на футбольном поле. Мне кажется, что у меня неплохо получается. Если бы усердно тренировался, то возможно из меня вышел бы какой-никакой полузащитник с хорошим пасом, техникой и скоростью.
— Где были лучшие болельщик ив твоей карьере?
— Правда, полные трибуны они везде разные, но тем не менее. Мне кажется, в «Донбассе» самые крутые болельщики, которые гонят команду вперед, которые поддерживают ее полностью.
— Кем хотел стать в детстве?
— Наверное, хоккеистом. Не помню. Я с 4-х лет пошел в хоккей и все свои планы у меня были связаны с ним.
— С кем бы хотел сыграть в одном звене?
— Нападение – Кросби – Овечкин. Защита – Карлсон – Бернс. Вратарь – Василевский.
— Назови цели, которые бы хотел осуществить в жизни?
— Построить дом, посадить дерево, вырастить сына и как можно дольше задержаться в хоккее.