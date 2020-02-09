Олег Шишлянников: «На самом деле, до прихода в «Донбасс» я никогда не играл при полных трибунах»

На своей странице вFacebook Украинская хоккейная лигапродолжаетциклонлайн-конференцийс игроками,где поклонники хоккея могут пообщаться и напрямую задать вопросы своим любимым хоккеистам.Очередным героем, который отвечал на все вопросы болельщиков,стал латышский нападающий донецкого «Донбасса» Олег Шишлянников.

— Почему выбрал именно хоккей?

— Особо не помню, так как это было очень давно. Родители рассказывали, что однажды я смотрел хоккейный матч по телевизору, и получилось так, что после просмотра на следующий день меня отвели на хоккей.

— Сколько лет занимаешься хоккеем?

— Около двадцати лет.

— Расскажи о своем хоккейном детстве

— Оно было интересным. Все время уходил с уроков. Рано приходил на тренировки в 6 утра. Надо отдать должное родителям, что они меня возили на них. Поездки в разные страны. Веселые и запоминающие спортивные лагеря. Если честно, то оно было очень интересным.







— Самая забавная ситуация за твою спортивную карьеру?

— Их было очень много. Однажды, играя за сборную юниоров, отправились на турнир в Канаду. Получилось так, что по дороге потерялись хоккейные сумки. Пришлось первые игры играть в чужой форме и с разными размерами.

— Почему выбрал амплуа «нападающий»?

— Мне в детстве понравилось забивать голы и отдавать пасы.

— Почему играешь под №96?

— Если по-простому, то это мой год рождения. А так, очень нравиться цифра «9». У мен отец и брат играют под номерами №9, и №99.





Мне за рубежом запрещали играть под №99, так как это номер легендарного канадского хоккеиста Уейн Грецки. Ясно, что здесь никто мне не запрещал, но я уже привык к «96».

— Есть ли у тебя кумир в хоккее?

— У меня есть просто любимый игрок с детства – Сидни Кросби.

— Было ли когда-то желание бросить заниматься хоккеем?



— Осознанного желание не было. Были мимолетные желания после неудачных матчей или плохой игры. Но с утра следующего дня уже с новыми силами шел на тренировку.



— Как любишь проводить свободное время?



— По-всякому. Я очень активный в этом плане человек. Могу поиграть во все спортивные игры. Могу и дома посидеть, могу и в кино сходить.

— В каком клубе мечтал бы играть?

— В детстве мечтал играть за «Питтсбург Пингвинз». Я с детства люблю эту команду и до сих пор интересуюсь, смотрю и болею за них.





— Как тебе работается под руководством Сергея Витера и в целом тренерского штаба «Донбасса»?

— Хорошо. Он классный тренер. Все делает для того, чтобы нам было комфортно и для того, чтобы мы победили в этом году.



Тренер очень прямой человек. Когда ему, что-то не нравиться – он об этом скажет прямо. Если ты ошибаешься, то значит, ты ошибаешься.

— Хотел бы остаться в Украине на следующий сезон?

— Далеко не загадываю, но возможно. Почему бы и нет. Все зависит от предложений. Увидим, что будет дальше.

— Какие впечатление от украинского чемпионата?

— Я думал, что будет уровень похуже. Но как оказалось здесь не плохой уровень . 4 команды конкурентно способные. Каждый может обыграть друг друга. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше клубов.

— Следишь ли за выступлением латвийской сборной на ЧМ?

— Конечно, слежу. Поддерживаю ребят. Там у меня играет много знакомых. Они в последние годы неплохо выступают.





— Как тебе вообще в Украине? Нравиться ли тебе страна?

— Нравиться. По сравнению с Европой, здесь все необычно и дешевле.



— Как считаешь, смогла бы сборная Казахстана выиграть сборную Латвию?

— Казахстан – сильная сборная. Конечно, большинство из них – натурализованные, не казахи. Но сборную Латвии они бы не выиграли. У моей сборной хороший состав. Много игроков играющих в НХЛ и КХЛ.

— Каким для тебя был первый чемпионат Мира?

— Очень красивым и праздничным. Это было в Вене. Ребята были все молодцы. Мы выиграли «золото».



— Ты играл в Латвии, Великобритании, Италии, а сейчас в Украине. Что можешь сказать о силе каждого из чемпионатов?

— В Латвии растет хоккей, он прогрессирует. Туда начали приезжать легионеры. По поводу Великобритании, я играл во второй лиге. Мне там не очень понравилось. И атмосфера, и люди не впечатлили. Да, и уровень слабый.





Что касается Италии, то там я играл в Альпийской лиге, в которой играют команды из трех стран: Словении, Австрии и Италии. Там не плохой уровень, среднего класса.

— Если бы «Донбасс» выступал в тех лигах, где ты играл, то на каких позициях был бы?



— Думаю, он боролся бы за «золото».





—В составе «Донбасса», кроме тебя есть еще два латыша Колесниковс и Подзиньш. На каком языке вы вместе разговариваете?

— Начнем с того, что Подзиньш не латыш. Причем, как бы ни смешно это звучало – у него самое латышское имя и самая латышская фамилия из нас троих. В основном общаемся на русском, но иногда можем перекинуться словечками на родном языке, чтобы, кроме нас, никто нечего не понял.

— Какой твой самый любимый спортсмен не из хоккеистов?

— Меня очень вдохновляет украинский боксер Усик. Кроме него Тайсон и футболист Роналдо.

— Если бы не хоккей, то какой вид спорта выбрал бы на профессиональном уровне?

— Наверное, футбол. Я очень люблю в него играть. Очень много провожу времени с мячом на футбольном поле. Мне кажется, что у меня неплохо получается. Если бы усердно тренировался, то возможно из меня вышел бы какой-никакой полузащитник с хорошим пасом, техникой и скоростью.

— Где были лучшие болельщик ив твоей карьере?

— Правда, полные трибуны они везде разные, но тем не менее. Мне кажется, в «Донбассе» самые крутые болельщики, которые гонят команду вперед, которые поддерживают ее полностью.

— Кем хотел стать в детстве?

— Наверное, хоккеистом. Не помню. Я с 4-х лет пошел в хоккей и все свои планы у меня были связаны с ним.

— С кем бы хотел сыграть в одном звене?

— Нападение – Кросби – Овечкин. Защита – Карлсон – Бернс. Вратарь – Василевский.

— Назови цели, которые бы хотел осуществить в жизни?

— Построить дом, посадить дерево, вырастить сына и как можно дольше задержаться в хоккее.