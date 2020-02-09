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Хоккей

“Рейнджерс” – “Баффало” (2:3): стабильная нестабильность “Рейнджерс”

Николай ПисаревНет комментариев
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зеЗемгус Гиргенсонс

“Баффало” (24-23-8) забил по голу в каждом периоде и одержал вторую победу в последних семи матчах, но отставание “Сэйбрз” от зоны плей-офф осталось на уровне девяти очков. Шайбы у гостей забросили Земгус Гиргенсонс, Сэм Рейнхарт и Джимми Веси, Джек Айкел сделал две передачи, а вратарь Картер Хаттон отразил 37 бросков.

“Рейнджерс” забили оба своих гола в последние три минуты третьего периода, но финальный штурм им не удался. Голы у “Нью-Йорка” забили Мика Зибанежад и Крис Крайдер, Артемий Панарин отметился передачей, а Александр Георгиев сделал 25 сэйвов.

“Мы бы хотели сыграть более надёжно при счёте 3:0, но на данном этапе значение имеет только победа, которой мы сегодня добились”, – сказал Хаттон.

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“Рейнджерс” (26-23-4) тоже на девять очков отстают от зоны плей-офф, но провели на две игры меньше.

“Я удивлён произошедшим сегодня, – заявил тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн. – Если честно, не ожидал такого. В конечном счёте наши лучшие игроки должны играть намного лучше, чем они это делали сегодня”.
В состав “Баффало” после двух пропущенных матчей вернулся защитник Расмус Далин, сыгравший 15:18 и сделавший три блок-шота.

Источник: nhl.ru
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