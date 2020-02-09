Сборная Польши обыграла Казахстан и продолжила свой путь на Олимпийские игры 2022

Сегодня, 9 февраля, в группе H, состоялся поединок между сборными Казахстана и Польши.
Первыми счет в мачте открыли польские хоккеисты. Точным броском отметился Бартош Чиура. Во втором периоде сборная Польша повела с удвоенным счетом. Но хоккеисты сборной Казахстана смогли, к концу второго отрезка сравнять счет.
Казалось, что хозяева площадки нашли свою игру и могли выйти вперед, но гости были иного мнения. И в самом начале заключительной «двадцатиминутки» Мацей Урбанович забросил третью шайбу, которая, в итоге стала победной.