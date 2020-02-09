Сибруку сделали операцию на бедре

Защитник “Чикаго” Брент Сибрук

В четверг защитнику Бренту Сибруку прооперировали правое бедро. Ожидается, что защитник успеет восстановиться к тренировочному лагерю “Чикаго Блэкхокс”, который откроется в сентябре перед следующим сезоном.

В январе 34-летнему хоккеисту сделали операцию на левом бедре, а 27 декабря оперативным путем восстанавливали правое плечо. В команде считают, что спортсмен выбыл на срок от пяти до шести месяцев.

В 32 играх нынешнего чемпионата Сибрук набрал четыре (3+1) очка и 464 (103+361) в 1114 матчах НХЛ, где он выступал только за “Чикаго”. Защитник не играет с 15 декабря. 27 декабря операцию на правом плече сделали еще одному игроку обороны “Блэкхокс” Кэлвину Де Хаану. Он тоже не сможет выйти на лед в этом сезоне.

Сейчас “Чикаго” (25-21-8) отстает от зоны плей-офф на два очка. Следующий матч команда проведет на выезде против “Виннипег Джетс” в воскресенье (понедельник, 03:00 мск).