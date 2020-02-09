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Хоккей

Тренер Казахстана прокомментировал фиаско и не выход хозяев в следующий этап предолимпийского отбора

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер сборной Казахстана по хоккеюАндрей Скабелкаобъяснил причины поражения от Польши (2:3) в третьем раунде предолимпийской квалификации, из-за которого команда лишилась возможности побороться за путевку на Игры-2022.

— Андрей Владимирович, как Вы думаете, что сегодня не получилось в матче?

— Выиграть. Выиграть не получилось. Думаю, много вопросов будет, что тут говорить? Я просто хочу извиниться перед болельщиками всей страны за этот результат. Но, как получилось, так получилось. Это, в первую очередь, моя ответственность. Сегодня команда не смогла выполнить поставленную задачу. Еще раз хотел бы извиниться перед болельщиками.

— Что сегодня произошло? Был какой-то ключевой эпизод?

— Ну какой? Не смогли вскрыть оборону и вратаря пробить. Хотя два забили, но этого оказалось недостаточно. Польша — все-таки команда немножко другого уровня, чем были первые две: скажем так, здесь ребята могут забить.

— Может, так сказались как раз две предыдущие игры со слабыми соперниками?

— Но они ведь с ними же играли. Нет, ничего не сказалось. Это подготовка к сегодняшнему матчу и сегодняшний матч.

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— Сборной уделяется пристальное внимание, в том числе, потому что здесь много натурализованных игроков. Надо ли над чем-то работать, кого-то еще подтягивать, просматривать для игры на таком уровне?

— Ну я же не могу за два дня кого-то просмотреть. Мы пошли с теми, кто играл в КХЛ весь сезон, кто работал на высоком уровне. Это короткое соревнование: это не чемпионат мира, где месяц-полтора на сборах можно просматривать. Конечно, есть большая группа молодых ребят, но это не тот турнир, где они просматриваются.

— В старании команде сегодня нельзя было отказать…

— Знаете, хотеть мало — надо мочь. Мы обязаны были выигрывать, но проиграли. Я не хочу оправдываться — результат на табло.

— Общее впечатление и оценка предолимпийского турнира, если вычеркнуть матч с Польшей?

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— Для чего его вычеркивать? Все ради этого матча и было.

— Можно ли сказать, что соперник был хладнокровнее? У нас бросков было в два с половиной раза больше. Может быть, не хватало моральной устойчивости?

— Какая моральная устойчивость? Наверное, мастерства не хватило пробить вратаря.

Источник: сайт xsport

Источник: uhl.ua
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