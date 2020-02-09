Крис Пронгер

В следующем сезоне “Сент-Луис Блюз” выведет из обращения 44-й номер Криса Пронгера.

Он станет восьмым игроком команды, за кем навечно закреплены конкретные номера. До него этой чести удостоились Боб Гэссофф (3), Баркли Плэгер (8), Брайан Саттер (11), Берни Федерко (24), Эл Макиннис (2), Бретт Халл (16) и Боб Плэгер (5).

Пронгер был введен в Зал хоккейной славы в 2015 году. За девять сезонов защитник сыграл 598 матчей в составе “Блюз”, набрав 356 (84+272) очков и заработав коэффициент полезности плюс-140. Он был выбран клубом “Хартфорд Уэйлерз” под вторым номером на драфте НХЛ 1993 года. В общей сложности на счету Пронгера в НХЛ 18 сезонов и 1167 матчей. Он выступал за “Уэйлерз”, “Блюз”, “Эдмонтон Ойлерз”, “Анахайм Дакс” и “Филадельфию Флайерз”.