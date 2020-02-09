Новое на сайте

еще
Воскресенье, 9 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейВ следующем сезоне “Сент-Луис Блюз” выведет из обращения 44-й номер Криса Пронгера.
Хоккей

В следующем сезоне “Сент-Луис Блюз” выведет из обращения 44-й номер Криса Пронгера.

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Крис Пронгер

В следующем сезоне “Сент-Луис Блюз” выведет из обращения 44-й номер Криса Пронгера.

Он станет восьмым игроком команды, за кем навечно закреплены конкретные номера. До него этой чести удостоились Боб Гэссофф (3), Баркли Плэгер (8), Брайан Саттер (11), Берни Федерко (24), Эл Макиннис (2), Бретт Халл (16) и Боб Плэгер (5).

Пронгер был введен в Зал хоккейной славы в 2015 году. За девять сезонов защитник сыграл 598 матчей в составе “Блюз”, набрав 356 (84+272) очков и заработав коэффициент полезности плюс-140. Он был выбран клубом “Хартфорд Уэйлерз” под вторым номером на драфте НХЛ 1993 года. В общей сложности на счету Пронгера в НХЛ 18 сезонов и 1167 матчей. Он выступал за “Уэйлерз”, “Блюз”, “Эдмонтон Ойлерз”, “Анахайм Дакс” и “Филадельфию Флайерз”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Поединок Украинской молодежной хоккейной лиги (U-12): «Донбасс 2008» – «Льдинка» (видео трансляция)

“Филадельфия” – “Нью-Джерси” (0:5): 46 сэйвов Блэквуда

Румыния потеряла все шансы на продолжение борьбы в олимпийской квалификации

“Монреаль” – “Анахайм” (3:2 ОТ): “Канадиенс” не сдаются

“Коламбус” – “Детройт” (2:0): второй подряд шатаут Мерзликина

Закрыть