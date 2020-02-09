“Ванкувер” – “Калгари” (2:6): травма Бозера

Диллон Дюбе и Ти Джей Броди

Гол и две передачи Диллона Дюбе позволили “Калгари” (28-22-6) прервать серию из трёх поражений. Также у “Флэймз”, которые переместились на место первый wild card в плей-офф, отличились Дерек Райан и Милан Лючич. “Калгари” на одно очко опережает “Виннипег” и “Аризону”, а также находится на расстоянии трёх очков от лидера Тихоокеанского дивизиона “Ванкувера”.

“Кэнакс” (30-21-5) остались без победы в четвёртой игре подряд (0-3-1) и проиграли дома впервые за 10 матчей. В начале третьего периода “Ванкувер” потерял нападающего Брока Бозера из-за травмы верхней части тела.

“На какое-то время он будет вне игры, – сказал тренер “Ванкувера” Трэвис Грин. – Точно не знаю. Узнаем завтра”.