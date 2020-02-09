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Хоккей

“Виннипег” – “Оттава” (5:2): хет-трик Лайне в большинстве

Николай ПисаревНет комментариев
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Патрик Лайне

Патрик Лайне забил три гола в большинстве и оформил свой восьмой хет-трик в НХЛ, чем помог “Виннипегу” продлить беспроигрышную серию в основное время до четырёх матчей (3-0-1). Забив 133-й гол в НХЛ, Лайне обогнал Сидни Кросби и вышел на седьмое место в истории НХЛ по числу шайб до наступления 22-летия. В последних восьми матчах на счету финского форварда восемь заброшенных шайб.

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Также голом и тремя передачами у “Джетс” отметился Кайл Коннор, а защитник Нил Пьонк забил гол и сделал две передачи. “Виннипег” занимает место второй “уайлд-кард” Западной конференции.

“Оттава”(18-26-11) не смогла победить в пятом матче подряд (0-3-2). По шайбе у “Сенаторз” забросили Жан-Габриэль Пажо и Миккель Бедкер. Вратарь Крэйг Андерсон пропустил четыре гола с 22 бросков и после двух периодов был заменён на Маркуса Хогберга.

Источник: nhl.ru
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