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Хоккей

Украинец Пересунько отличился голом в собственный день рождения

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинский форвард «Викториявиля»Александр Пересунькозабросил шайбу в матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Этот гол стал восьмым для уроженца Харькова в сезоне. Примечательно, что поразить ворота «Галифакса» Александру удалось в свой 20-й день рождения:

Кроме гола в этом матче наш нападающий отдал голевой пас, а его команда победила со счетом 5:2.

Всего за 47 матчей в QMJHL у Александра Пересунько 26 очков (8+18). Команда украинца после 53 игр идет на шестом месте в Западной конференции.

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Источник: сайт xsport

Источник: uhl.ua
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