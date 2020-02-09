Украинец Пересунько отличился голом в собственный день рождения

Украинский форвард «Викториявиля»Александр Пересунькозабросил шайбу в матче регулярного чемпионата Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
Этот гол стал восьмым для уроженца Харькова в сезоне. Примечательно, что поразить ворота «Галифакса» Александру удалось в свой 20-й день рождения:
Кроме гола в этом матче наш нападающий отдал голевой пас, а его команда победила со счетом 5:2.
Всего за 47 матчей в QMJHL у Александра Пересунько 26 очков (8+18). Команда украинца после 53 игр идет на шестом месте в Западной конференции.
Источник: сайт xsport
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