“Детройт” – “Бостон” (3:1): конец победной серии “Брюинз”

Андреас Атанасиу

Дубль Андреаса Атанасиу и 39 сэйвов Джонатана Бернье принесли “Детройту” (14-39-4) вторую победу за 12 матчей (2-9-1). “Ред Уингз” остановили “Бостон”, который победил в шести предыдущих матчах. При этом “Детройт” в трёх из четырёх предыдущих встреч не смог ни разу поразить ворота соперников.

“Мы неплохо катались и создали много моментов, но просто не смогли их реализовать, – сказал защитник “Брюинз” Тори Круг, ставший автором единственного гола команды. – Мы не смогли воспользоваться шансами в большинстве (ноль из четырех), а они своими возможностями воспользовались. В этом и была разница”.

Несмотря на то, что “Детройт” занимает последнее место в общей турнирной таблице, Бернье в последних 13 встречах сыграл 7-5-0 при 1,97 в среднем пропущенных гола и 94,0% отраженных бросков.

“Такой вратарь делает для команды две вещи: придает уверенности и дает ей шанс на победу во множестве матчей”, – сказал тренер “Детройта” Джефф Блашилл.

Лидер регулярного сезона “Бостон” (34-11-12) сыграл 10-2-1 в предыдущих 13 матчах, но уступил “Ред Уингз” второй раз в сезоне.

Планировалось, что место в воротах “Бостона” займёт Ярослав Халак, но он получил травму верхней части тела, и вместо него сыграл Туукка Раск, сделавший 17 сэйвов.

“Ред Уингз” по ходу матча потеряли форварда Робби Фаббри, получившего травму верхней части тела.