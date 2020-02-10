“Детройт” – “Бостон” (3:1): конец победной серии “Брюинз”

Дубль Андреаса Атанасиу и 39 сэйвов Джонатана Бернье принесли “Детройту” (14-39-4) вторую победу за 12 матчей (2-9-1). “Ред Уингз” остановили “Бостон”, который победил в шести предыдущих матчах. При этом “Детройт” в трёх из четырёх предыдущих встреч не смог ни разу поразить ворота соперников.
“Мы неплохо катались и создали много моментов, но просто не смогли их реализовать, – сказал защитник “Брюинз” Тори Круг, ставший автором единственного гола команды. – Мы не смогли воспользоваться шансами в большинстве (ноль из четырех), а они своими возможностями воспользовались. В этом и была разница”.