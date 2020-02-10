“Эдмонтон” – “Нэшвилл” (3:2): Драйзайтль принес победу

Леон Драйзайтль

“Эдмонтон” проигрывал со счётом 0:2, но за девять секунд до второго перерыва Алекс Чейссон отыграл один гол (шайбу в свои ворота срезал форвард “Предаторз” Кайл Террис), а в третьем периоде победу “Ойлерз” обеспечил дубль Леона Драйзайтля. Вратарь Майк Смит сделал 27 сэйвов в своем 600-м матче в НХЛ. “Эдмонтон” вернулся на второе место Тихоокеанского дивизиона, в котором на один балл отстает от лидирующего “Ванкувера”.

С 85 (31+54) очками Драйзайтль лидирует в споре лучших бомбардиров лиги. Его партнер Коннор Макдэвид отстает на три балла. Макдэвид получил ушиб левого колена, но доиграл матч до конца.

“Я спросил, может ли он играть, и он ответил: “Да, я играю”, – сказал тренер “Ойлерз” Дэйв Типпетт. – У него ушиб колена, но в его случае лучше внимательнее отнестись к травме, хотя, насколько мне известно, там нет ничего серьезного”.

На четвертой минуте второго периода защитник “Предаторз” Данте Фаббро применил против Макдэвида силовой прием, и лидер “Ойлерз” врезался в борт. В перерыве центрфорвард прикладывал к колену лед, а в последнем периоде провел на площадке 5:47 и находился на ней, когда прозвучала финальная сирена. В общей сложности он отыграл 19:27 за матч (20 смен). В нынешнем чемпионате он проводит на льду в среднем 22:07 и 21 смену.

“У него небольшой синяк в верхней части колена. Что-то в этом роде, – сказал Типпетт. – В перерыве врачи его осмотрели и приложили лед. Как и после матча. Я спросил его: “Как дела?” Он ответил, что играет, с ним все в порядке. После этого мы с ним еще не разговаривали”.

Для “Нэшвилла” (26-21-7) поражение стало третьим за восемь матчей. По шайбе у “Предаторз” забросили Крэйг Смит и Ник Бонино, а голкипер Юсе Сарос отразил 33 броска.