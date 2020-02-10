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Хоккей

Игорь Мережко: «Мы не сыграли здесь свой лучший турнир»

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник сборной Украины по хоккеюИгорь Мережкоподвел итог выступлению команды в третьем раунде предолимпийской квалификации в Нур-Султане, где она заняла третье место, обыграв Нидерланды (3:0) и проиграв Казахстану (1:8) и Польше (1:6).

«Мы должны рассматривать этот турнир как подготовку к чемпионату мира.


Я думаю, мы многому научились. На этом турнире мы были немного медленной командой, не знаю, почему. Казахстан и Польша были немного лучше физически. Они лучше катались, больше бросали, возможно, думали чуть быстрее, чем мы. Это то, чему мы должны научиться у этих команд перед апрельскими матчами».

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Сенсационным победителем турнира в Нур-Султане стала сборная Польши, которая поборется за путевку на Олимпийские игры в заключительном раунде квалификации.

Источник: сайт xsport

Источник: uhl.ua
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