Лига и профсоюз возобновят переговоры

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Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги (НХЛПА) во вторник на следующей неделе в Торонто возобновят переговоры о продлении коллективного трудового соглашения (КТС).

Это будет первая официальная встреча сторон по этому вопросу с сентября прошлого года, когда стороны согласились оставить в силе действующее соглашение до окончания сезона 2021-22 годов, отказавшись от права начать переговоры о новом КТС летом этого года.

“На пресс-конференции в Сент-Луисе (во время “Матча звезд НХЛ 2020″ комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн) дал понять, что обе стороны взяли паузу, решив досрочно не прекращать нынешнее соглашение. Это была скорее инициатива профсоюза, а не наша, – сказал в четверг заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. – Думаю, что (исполнительный директор НХЛПА) Дон Фер захотел воспользоваться такой длительной паузой, чтобы в очередной раз узнать настроения игроков относительно того, какие вопросы они считают приоритетными, и выработать подход к переговорам о продлении соглашения”.

Заместитель комиссионера сказал, что НХЛ и НХЛПА летом прошлого года вели интенсивные консультации, которые сыграли значительную роль в том, чтобы нынешнее КТС оставалось в силе и после сезона 2019-20 годов.

“Я надеюсь, что конструктивный диалог, который мы вели в то время, в том числе и по вопросу возможного внесения в трудовое соглашение некоторых корректировок, сыграл свою роль в том, что мы продлили срок его действия, – сказал Дэйли. – Я думаю, что мы провели тот период с большой пользой. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы продолжить работу в таком же конструктивном ключе”.

Дэйли сообщил, что стороны будут обсуждать помимо прочего будущее Кубка мира по хоккею, который в последний раз разыгрывался в 2016 году, и международный календарь.

“Если нам удастся прийти к общему знаменателю относительно продления трудового соглашения, на что мы очень надеемся, то Кубок мира будет его составной частью”, – сказал заместитель комиссионера.

В среду представители НХЛ, НХЛПА, Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК) встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможное участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиады в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

“Даже если МОК сделает все, о чем мы просим, мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого мы смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что мы рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам, – сказал заместитель комиссионера. – Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени”.