Новое на сайте

еще
Понедельник, 10 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЛига и профсоюз возобновят переговоры
Хоккей

Лига и профсоюз возобновят переговоры

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

лого НХЛ

Представители НХЛ и профсоюза игроков лиги (НХЛПА) во вторник на следующей неделе в Торонто возобновят переговоры о продлении коллективного трудового соглашения (КТС).

Это будет первая официальная встреча сторон по этому вопросу с сентября прошлого года, когда стороны согласились оставить в силе действующее соглашение до окончания сезона 2021-22 годов, отказавшись от права начать переговоры о новом КТС летом этого года.

“На пресс-конференции в Сент-Луисе (во время “Матча звезд НХЛ 2020″ комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн) дал понять, что обе стороны взяли паузу, решив досрочно не прекращать нынешнее соглашение. Это была скорее инициатива профсоюза, а не наша, – сказал в четверг заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. – Думаю, что (исполнительный директор НХЛПА) Дон Фер захотел воспользоваться такой длительной паузой, чтобы в очередной раз узнать настроения игроков относительно того, какие вопросы они считают приоритетными, и выработать подход к переговорам о продлении соглашения”.

Читайте также:  "Нью-Йорк Айлендерс" подписал контракт с Зайденбергом

Заместитель комиссионера сказал, что НХЛ и НХЛПА летом прошлого года вели интенсивные консультации, которые сыграли значительную роль в том, чтобы нынешнее КТС оставалось в силе и после сезона 2019-20 годов.

“Я надеюсь, что конструктивный диалог, который мы вели в то время, в том числе и по вопросу возможного внесения в трудовое соглашение некоторых корректировок, сыграл свою роль в том, что мы продлили срок его действия, – сказал Дэйли. – Я думаю, что мы провели тот период с большой пользой. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы продолжить работу в таком же конструктивном ключе”.

Читайте также:  4 сентября в истории хоккея

Дэйли сообщил, что стороны будут обсуждать помимо прочего будущее Кубка мира по хоккею, который в последний раз разыгрывался в 2016 году, и международный календарь.

“Если нам удастся прийти к общему знаменателю относительно продления трудового соглашения, на что мы очень надеемся, то Кубок мира будет его составной частью”, – сказал заместитель комиссионера.

В среду представители НХЛ, НХЛПА, Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Международного олимпийского комитета (МОК) встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможное участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпиады в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Читайте также:  Херсонский «Днепр» на выезде в сухую переиграл «Динамо»

“Даже если МОК сделает все, о чем мы просим, мы сможем поехать на Игры 2022 года только в рамках более широкого обсуждения этого вопроса с профсоюзом игроков, по итогам которого мы смогли бы обратиться к совету директоров и сказать им, что мы рекомендуем отпустить хоккеистов на Олимпиаду по таким-то причинам, – сказал заместитель комиссионера. – Частично это связано с нашими взаимоотношениями с профсоюзом. Мы хотим, чтобы они оставались спокойными в течение длительного периода времени”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Национальная сборная Украины обыграла Нидерланды и заняла третье место на квалификационном олимпийском турнире (видео)

“Флорида” – “Питтсбург” (2:3): “Пингвинз” догоняют “Вашингтон”

Состав женской сборной Украины на учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира

“Монреаль” – “Торонто” (2:1 ОТ): победный гол Ковальчука

Игорь Мережко: «Мы не сыграли здесь свой лучший турнир»

Закрыть