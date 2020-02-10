“Миннесота” – “Колорадо” (2:3): четвертая подряд победа “Эвеланш”

Пьер-Эдуар Бельмар

“Колорадо” (32-16-6) продлил победную серию до четырех матчей и выиграл в седьмой раз за последние восемь игр. “Эвеланш” на расстояние трех очков приблизились к “Сент-Луису” в борьбе за первое место в Центральном дивизионе, одержав вторую победу за два дня – накануне со счетом 2:1 был обыгран “Коламбус”. При этом у “Лавины” есть два матча в запасе и по потерянным очкам она идет на первой позиции Западной конференции.

По голу у “Колорадо” забили Пьер-Эдуар Бельмар (в меньшинстве), Нэйтан Маккиннон (в большинстве) и Габриэль Ландеског (в равных составах). Вратарь Павел Францоуз, вышедший на лед впервые с 20 января, сделал 34 сэйва.

“Был очень сложный, боевой матч, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – У соперника сегодня было чуть больше энергии, они здорово играли, но наши ребята постарались. Исполнение сегодня было не на высшем уровне, но Францоуз сделал важные сэйвы в нужные моменты”.

“Эвеланш” закончили пятиматчевое турне 4-1-0 и следующие пять игр проведут дома. Матч “Колорадо” доигрывал без форварда Назима Кадри, получившего травму нижней части тела.

“Миннесота” (26-23-6) не смогла продлить победную серию до четырех матчей и по-прежнему на четыре очка отстает от “Калгари” в борьбе за вторую “уайлд-кард”. Джаред Сперджен и Кевин Фиала набрали по 2 (1+1) очка, а Деван Дубник сделал 30 сэйвов.

Все пять шайб в матче были заброшены во втором периоде.