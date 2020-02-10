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Хоккей

“Монреаль” – “Торонто” (2:1 ОТ): победный гол Ковальчука

Николай ПисаревНет комментариев
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Джонатан Друин и Трэвис Дермотт

Гол Ильи Ковальчука на второй минуте овертайма принёс “Монреалю” третью победу подряд. Для “Канадиенс” победа стала девятой в 12 встречах после серии из восьми матчей без побед. “Монреаль” (27-23-7) по-прежнему на шесть очков отстает от зоны плей-офф.

“Сейчас нам надо рассчитывать только на себя, но, конечно, и смотреть за тем, что происходит в лиге, потому что турнирная ситуация очень напряженная, – сказал Ковальчук, поразивший ворота своего бывшего партнера по “Кингз” Джека Кэмпбелла. – Мы верим в себя. Мы сражаемся с травмами, болезнями и всем остальным, но это только делает нас сильнее”.

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Единственный гол “Торонто” на второй минуте третьего периода забил Джон Таварес, продливший голевую серию до четырёх матчей. Это был единственный бросок “Мэйпл Лифс” в третьем периоде, в то время как “Монреаль” 16 раз побеспокоил Кэмпбелла, впервые в карьере сыгравшего в обоих спаренных матчах. Накануне обменянный из “Лос-Анджелеса” голкипер сделал 26 сэйвов в игре с “Анахаймом” (5:4 ОТ).

“Канадиенс” перевели встречу в овертайм благодаря голу Марко Сканделлы за 2:33 до конца третьего периода. “Торонто” провел второй матч подряд без болеющего форварда Уильяма Нюландера. Нападающий “Монреаля” Джонатан Друин провел первый матч с 15 ноября.

Источник: nhl.ru
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