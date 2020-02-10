“Монреаль” – “Торонто” (2:1 ОТ): победный гол Ковальчука

Джонатан Друин и Трэвис Дермотт

Гол Ильи Ковальчука на второй минуте овертайма принёс “Монреалю” третью победу подряд. Для “Канадиенс” победа стала девятой в 12 встречах после серии из восьми матчей без побед. “Монреаль” (27-23-7) по-прежнему на шесть очков отстает от зоны плей-офф.

“Сейчас нам надо рассчитывать только на себя, но, конечно, и смотреть за тем, что происходит в лиге, потому что турнирная ситуация очень напряженная, – сказал Ковальчук, поразивший ворота своего бывшего партнера по “Кингз” Джека Кэмпбелла. – Мы верим в себя. Мы сражаемся с травмами, болезнями и всем остальным, но это только делает нас сильнее”.

Единственный гол “Торонто” на второй минуте третьего периода забил Джон Таварес, продливший голевую серию до четырёх матчей. Это был единственный бросок “Мэйпл Лифс” в третьем периоде, в то время как “Монреаль” 16 раз побеспокоил Кэмпбелла, впервые в карьере сыгравшего в обоих спаренных матчах. Накануне обменянный из “Лос-Анджелеса” голкипер сделал 26 сэйвов в игре с “Анахаймом” (5:4 ОТ).

“Канадиенс” перевели встречу в овертайм благодаря голу Марко Сканделлы за 2:33 до конца третьего периода. “Торонто” провел второй матч подряд без болеющего форварда Уильяма Нюландера. Нападающий “Монреаля” Джонатан Друин провел первый матч с 15 ноября.