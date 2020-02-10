Национальная сборная Украины обыграла Нидерланды и заняла третье место на квалификационном олимпийском турнире (видео)

Сегодня, 9 февраля, национальная сборная Украины провела свой заключительный поединок на квалификационном отборочном турнире в Казахстане. Третьим соперником украинцев стала команда из Нидерландов.

Украина еще до старта матча считалась явным фаворитом, ведь все встречи украинцев с Нидерландами до этого турнира заканчивались как раз-таки победами украинской команды. Сегодняшний матч не стал исключением. Именно это команда Сергея Витера доказала еще в первом периоде, точным броскомДмитрия Нименкооткрыв счёт в матче. В целом за первые 20 минут встречи украинцы перебросали своего оппонента со счётом12:4.





Во второй двадцатиминутке украинская команда только доказывала свое преимущество, забросив ещедве шайбыв ворота Нидерландов – сначала красивым голом отметилсяНикита Буценко,а потом большинство реализовалИван Савченко.В свою очередь, команда из Нидерландов так и не смогла прошитьАртура Оганджаняна,оставив его ворота сухими и после второй сирены.

В заключительной двадцатиминутке Нидерланды существенно выровняли свою игру, много атакуя ворота украинской команды. Однако, Украина своей уверенной игрой в обороне не позволила противнику совершить камбэк или даже забросить шайбу престижа в украинские ворота.Таким образом, матч завершился победой национальной сборной Украины со счётом3:0и третьим местом на квалификационном олимпийском турнире в Казахстане.

Отметим, что голкиперАртур Оганджаняноформил первый “сухарь” в составе национальной сборной, а по ходу матча форварды второго звена украинской командыСергей Бабинец, Никита БуценкоиДмитрий Нименконабрали по2 результативных балла.



Нидерланды – Украина 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)





Шайбы: 0:1 Нименко (Буценко, Бабинец), 15:10; 0:2 Буценко (Бабинец, Нименко), 22:12; 0:3 Савченко (Михнов, Толстушко, – больш.), 30:29;

Состав сборной Украины:Оганджанян (Гордюшин); Толстушко – Пангелов-Юлдашев, Мережко – Григорьев, Алексюк – Таран, Романенко – Александров; Савченко – Гриценко – Ворона, Нименко – Буценко – Бабинец, Благой – Кривошапкин – Михнов, Янишевский – Ромащенко – Костиков.