“Рейнджерс” – “Лос-Анджелес” (4:1): 42 сэйва Шестеркина

Артем Панарин и Райан Строум

Игорь Шестеркин стал первой звездой встречи, выиграв свой третий матч в старте подряд и пятый в шести в НХЛ с тех пор, как 6 января его вызвали из АХЛ. Также четвертую победу в шести последних играх “Рейнджерс” (27-23-4) помогли одержать голы Артемия Панарина, Каапо Какко (первый гол за 14 матчей), Грега Маккегга и Тони Дианджело. “Нью-Йорк” отстает от зоны плей-офф на девять очков.

“Чтобы стать великим, надо знать, что ты великий, и он это знает, – сказал тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн о Шестеркине. – Думать о том, что ты являешься великим – это не раздутое эго, а уверенность в себе. И он этим качеством обладает”.

Куинн отметил, что Шестёркин продолжит регулярно появляться в составе, потому что был самым стабильным из трёх вратарей “Рейнджерс”, включая Хенрика Лундквиста и Александра Георгиева.

“Играть продолжит лучший, – заявил Куинн. – Для нас больше не является приоритетом поддерживать людей в форме. Главное – побеждать, и играть будет тот, кто делает это хорошо”.

Единственный гол “Лос-Анджелеса” забил Тревор Мур, в среду приобретенный из “Торонто”. Для “Кингз” (19-33-5) поражение стало пятым подряд, а также девятым в 11 матчах. Гол Мура прервал голевую засуху “Лос-Анджелеса” из 143 минут и трех секунд. Вратарь Джонатан Куик сделал 37 сэйвов, но ошибся на третьей минуте первого периода за воротами, после чего “Рейнджерс” открыли счет.