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Сайт УХЛ: география пользователей

Николай ПисаревНет комментариев
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С каждым годом география Украинской хоккейной лиги расширяется, а количество читателей сайта УХЛ и всех хоккейных новостей растёт. Сегодня пресс-служба Украинской хоккейной лиги проанализировала географию своих пользователей и выделила самых активных читателей хоккейных новостей.

Больше всего новости чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч читают в Киеве – на сайт УХЛ заходило больше 65 000 жителей столицы Украины. Второе место занимают Харьков и Днепр, которые имеют 10 000 и 8 000 читателей.

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За ними идет хоккейный город Кременчуг 5 000 жителей города, в котором играет лидер чемпионата постоянно заходят на официальный сайт Лиги. К слову, Херсон, где выступает вице-чемпион Украины «Днепр», а также Бровары, в которых раньше базировались«Ледяные Волки», представляют свыше 4 000 читателей, и только за ними идет Белая Церковь с 2 500 пользователей.

Сайт УХЛ: география пользователей

Стоит отметить, что 58% пользователей, посещающих сайт Украинской хоккейной лиги, представляют Украину, по 7,5% читателей заходят из России и США, и еще по 6-7% пользователей представляют Британию, Германию, Беларусь и Нидерланды.

Сайт УХЛ: география пользователей

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Источник: uhl.ua
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