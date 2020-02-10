Сайт УХЛ: география пользователей

С каждым годом география Украинской хоккейной лиги расширяется, а количество читателей сайта УХЛ и всех хоккейных новостей растёт. Сегодня пресс-служба Украинской хоккейной лиги проанализировала географию своих пользователей и выделила самых активных читателей хоккейных новостей.

Больше всего новости чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч читают в Киеве – на сайт УХЛ заходило больше 65 000 жителей столицы Украины. Второе место занимают Харьков и Днепр, которые имеют 10 000 и 8 000 читателей.

За ними идет хоккейный город Кременчуг – 5 000 жителей города, в котором играет лидер чемпионата постоянно заходят на официальный сайт Лиги. К слову, Херсон, где выступает вице-чемпион Украины «Днепр», а также Бровары, в которых раньше базировались«Ледяные Волки», представляют свыше 4 000 читателей, и только за ними идет Белая Церковь с 2 500 пользователей.

Стоит отметить, что 58% пользователей, посещающих сайт Украинской хоккейной лиги, представляют Украину, по 7,5% читателей заходят из России и США, и еще по 6-7% пользователей представляют Британию, Германию, Беларусь и Нидерланды.





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