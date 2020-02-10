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Хоккей

“Виннипег” – “Чикаго” (5:2): пять голов “Джетс” подряд

Николай ПисаревНет комментариев
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Кайл Коннор против Кори Кроуфорда

Нападающий “Чикаго” Доминик Кубалик открыл счет на 15-й секунде матча, на 11-й минуте второго периода форвард “Блэкхокс” Брэндон Саад сделал счет 2:0, но затем “Виннипег” забил пять раз подряд, в том числе два последних гола в пустые ворота. Решающую шайбу за 6:33 до конца третьего периода забросил Эндрю Копп.

“Виннипег” продлил серию без поражений в основное время до пяти матчей (4-0-1) также благодаря 3 (2+1) очкам Кайла Коннора и 24 сэйвам Коннора Хеллебака. Патрик Лайне поразил пустые ворота и продлил голевую серию до трех встреч. В последних девяти матчах в его активе девять голов.

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Форвард “Чикаго” Джонатан Тэйвз набрал 800-е очко в НХЛ. В 928 матчах в карьере на его счету 341 гол и 459 передач.

“Это приятный рубеж, здорово отметить юбилей в родном городе, но, к сожалению, нам не удалось взять два очка, – сказал Тэйвз. – Мы здорово смотрелись в первой смене матча. Я подумал, что это будет одна из таких игр, когда все получается, но соперник смог отыграться и потом действовал лучше нас”.

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“Чикаго” (25-22-8) начал пятиматчевое турне и отстает от зоны плей-офф на четыре очка. “Виннипег” оторвался от соперника по дивизиону на пять баллов.

Источник: nhl.ru
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