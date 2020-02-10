Воспитанники «Галицких Львов» удачно выступили на этапе в Ястшембе-Здруй (U14)

Последний, 3-й этап Карпатской молодежной хоккейной лиги (далее – КМХЛ), который состоялся в польском городе Ястшембе-Здруй завершился для «Галицких Львов» довольно удачно.

Команда «Development Team» КМХЛ (команда развития лиги) представлена ​​14 юными хоккеистами команды «Галицкие Львы» (2007 г.р.) во главе с Михаилом Чиканцевым получила четыре победы на этапе.



Результаты матчей команды КМХЛ «Development Team»:



7 февраля:



КМХЛ «Development Team» – HC AZ «Havířov» (специально приглашенная команда) 0:7

«Сокол» – КМХЛ «Development Team» 2:3



8 февраля:





«Olimpia Ploiesti» – КМХЛ «Development Team» 1:10

КМХЛ «Development Team» – JKH «GKS Jastrzębie» 2:4



9 февраля:





КМХЛ «Development Team» – «Льдинка» 6:0



MMKS Podhale Nowy Targ – КМХЛ Development Team 4:8



Источник: сайт http://galhockey.com.ua