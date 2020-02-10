Воспитанники «Галицких Львов» удачно выступили на этапе в Ястшембе-Здруй (U14)

Последний, 3-й этап Карпатской молодежной хоккейной лиги (далее – КМХЛ), который состоялся в польском городе Ястшембе-Здруй завершился для «Галицких Львов» довольно удачно.
Команда «Development Team» КМХЛ (команда развития лиги) представлена 14 юными хоккеистами команды «Галицкие Львы» (2007 г.р.) во главе с Михаилом Чиканцевым получила четыре победы на этапе.
Результаты матчей команды КМХЛ «Development Team»:
7 февраля:
КМХЛ «Development Team» – HC AZ «Havířov» (специально приглашенная команда) 0:7
«Сокол» – КМХЛ «Development Team» 2:3
8 февраля:
«Olimpia Ploiesti» – КМХЛ «Development Team» 1:10
КМХЛ «Development Team» – JKH «GKS Jastrzębie» 2:4
9 февраля:
КМХЛ «Development Team» – «Льдинка» 6:0
MMKS Podhale Nowy Targ – КМХЛ Development Team 4:8
Источник: сайт http://galhockey.com.ua
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