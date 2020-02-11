“Баффало” – “Анахайм” (2:3): “Сэйбрз” потеряли стабильность

Райан Миллер

“Анахайм” забил три гола в первом периоде и удержал преимущество, закончив пятиматчевое турне без поражений в основное время и тремя победами (3-0-2). В составе “Дакс” по шайбе забросили Якоб Силфверберг, Райан Гецлаф и Ник Ричи, а вратарь Райан Миллер отразил 31 бросок и заработал 385-ю победу в НХЛ, благодаря чему сравнялся на 15-м месте в истории лиги с Майком Верноном.

“Всё это очень приятно, – сказал Миллер. – Я наслаждаюсь игрой, а победы делают процесс ещё более приятным. А ещё лучше побеждать постоянно. Наверное, оглядываясь назад, я никогда не ожидал, что буду занимать такое место в этом рейтинге или играть так долго, поэтому стараюсь ценить выпавшие возможности и получать удовольствие”.

В последних четырех матчах “Сэйбрз” сыграли 1-2-1 и отстают от зоны плей-офф на 11 очков. По шайбе у “Баффало” забросили Юхан Ларссон и Расмус Далин, а вратарь Юнас Юханссон сделал 25 сэйвов. В третьем периоде “Сэйбрз” перебросали соперника 15-5 и имели большинство за семь минут до конца, но не смогли воспользоваться своими шансами. Хозяевам не помог и капитан Джек Айкел, сыгравший рекордные в карьере 28:22.