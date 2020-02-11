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Хоккей

Дети из уязвимых групп населения посетили домашний матч МХК «Динамо»

Николай ПисаревНет комментариев
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В субботу, 8 февраля, харьковский МХК«Динамо»проводил домашний поединок регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч против«Кременчука».

В рамках проекта«Спортивный наставник» одними из гостей матча стали дети из уязвимых групп населения. 60 билетов было передано юным болельщикам, а также их наставникам.

Харьковский клуб и Украинская хоккейная лига хотели бы поблагодарить их за поддержку, а также высказать благодарностьParimatch Foundationи альянсуУкраїна без сирітза возможность увидеть счастливые и восторженные лица детей!

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Публикация от Parimatch Foundation Ukraine (@pm.foundation) 11 Фев 2020 в 2:42 PST

По материалам сайта МХК«Динамо»

Источник: uhl.ua
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