Дети из уязвимых групп населения посетили домашний матч МХК «Динамо»

В субботу, 8 февраля, харьковский МХК«Динамо»проводил домашний поединок регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч против«Кременчука».

В рамках проекта«Спортивный наставник» одними из гостей матча стали дети из уязвимых групп населения. 60 билетов было передано юным болельщикам, а также их наставникам.

Харьковский клуб и Украинская хоккейная лига хотели бы поблагодарить их за поддержку, а также высказать благодарностьParimatch Foundationи альянсуУкраїна без сирітза возможность увидеть счастливые и восторженные лица детей!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Parimatch Foundation Ukraine (@pm.foundation) 11 Фев 2020 в 2:42 PST

По материалам сайта МХК«Динамо»