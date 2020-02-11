Дети из уязвимых групп населения посетили домашний матч МХК «Динамо»

В субботу, 8 февраля, харьковский МХК«Динамо»проводил домашний поединок регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч против«Кременчука».
В рамках проекта«Спортивный наставник» одними из гостей матча стали дети из уязвимых групп населения. 60 билетов было передано юным болельщикам, а также их наставникам.
Харьковский клуб и Украинская хоккейная лига хотели бы поблагодарить их за поддержку, а также высказать благодарностьParimatch Foundationи альянсуУкраїна без сирітза возможность увидеть счастливые и восторженные лица детей!