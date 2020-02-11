“Филадельфия” – “Флорида” (4:1): Харт вернулся и победил

Джеймс ван Римсдик

Вратарь Картер Харт вернулся в строй после девяти пропущенных матчей, сделал 30 сэйвов и обеспечил “Филадельфии” (31-18-7) восьмую победу в последних 11 играх (8-2-1). Голом и передачей у “Флайерз” отметился Джеймс ван Римсдайк. “Филадельфия”, набрав 69 очков, на два балла оторвалась от “Каролины” в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции.

Единственный гол “Флориды” (29-20-6) забил защитник Маккензи Уигар. “Пэнтерз” проиграли в третий раз подряд и потерпели пятое поражение в последних шести матчах. Они на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона и на пять от “Филадельфии”. Вратарь “Флориды” Сергей Бобровский в своем 500-м матче в НХЛ сделал 30 сэйвов.

“Можно расстраиваться и искать оправдания, но у нас собралась прекрасная команда, в которой много отличных игроков и лидеров, – заявил Уигар. – Мы верим друг в друга и не слишком беспокоимся. Мы снова начнём забивать и закончим год как нужно”.

Один из голов “Флайерз” забил защитник Иван Проворов, отличившийся впервые за 18 матчей.

Обе команды не использовали ни одного из пяти шансов в большинстве. В четверг соперники снова встретятся в BB&T Center.