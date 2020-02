Джереми Лоузон

Защитник “Бостон Брюинз” Джереми Лоузон дисквалифицирован на два матча с удержанием зарплаты за силовой прием в голову форварда “Аризона Койотиз” Дерека Степана. Об этом в воскресенье сообщил департамент НХЛ по безопасности игроков.

Инцидент произошел на 20-й минуте первого периода. Лозон за нарушение получил матч-штраф.

Согласно условиям коллективного трудового соглашения и из расчёта годовой заработной платы, Луозон оштрафован на $8037,64. Средства будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Jeremy Lauzon misses the shoulder of Derek Stepan and clips the head, making it the main point of contact. Head contact is avoidable, officials rightly gave a match penalty on the play (minor or match, no option for major). Stepan returned to play, likely 1-2 games for Lauzon https://t.co/JCih0JrxGX

— NHL Player Safety Mod (@NHLSafetyMod) February 9, 2020