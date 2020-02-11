Матчи регулярного чемпионата 10 февраря 2020 года (онлайн)

Сузуки и Ковальчук

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Расписание матчей 10 февраля (время московское):

“Вашингтон Кэпиталз” – “Нью-Йорк Айлендерс” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Аризона Койотиз” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:30)

“Ванкувер Кэнакс” – “Нэшвилл Предаторз” (06:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Калгари Флэймз” (06:30)

“Вашингтон” – “Айлендерс” (03:00 мск): новый шанс для Овечкина

На счету Александра Овечкина по-прежнему остается 698 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан “Вашингтона” близок тому, чтобы стать восьмым членом “Клуба 700 голов” вслед за Уэйном Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромиром Ягром (766), Бреттом Халлом (741), Марселем Дионном (731), Филом Эспозито (717) и Майком Гартнером (708). В предыдущем матче с “Филадельфией” (2:7) Овечкин не забил, хотя до этого в семи встречах забросил 14 шайб.

“Не очень хороший матч, – сказал тренер “Вашингтона” Тодд Рирден после поражения от “Флайерз”. – Так что нам нужно завтра вернуться к занятиям и подготовиться к встрече с еще одним соперником по дивизиону. Посмотрим, каким будет наш ответ”.

Если Овечкину не покорится вершина в 700 голов в домашней игре в понедельник, следующим шансом сделать это будет трехматчевое турне, по ходу которого “Кэпиталз” (36-14-5) сыграют в четверг с “Колорадо”, 15 февраля с “Аризоной” и 17 февраля с “Вегасом”. “Вашингтон” продолжает лидировать в Столичном дивизионе.

“Если бы такой провальный матч случился где-то в другой части сезона, его было бы проще замести под ковер, – сказал защитник “Кэпиталз” Джон Карлсон. – Но я не думаю, что в последнее время у нашей команды было достаточно доминирующих игр, в которых мы боремся, сопротивляемся и оставляем на площадке все силы, чтобы от такого безобразия, как сегодня, можно было отмахнуться. Паниковать нам сейчас точно не следует, но разобраться в происходящем необходимо”.

В последних шести поединках “Вашингтон”, на три очка отставший от “Бостона” в споре за Президентский кубок, сыграл 2-3-0. В субботу вратарь Брэйден Холтби пропустил семь шайб с 25 бросков и в середине третьего периода был заменен на Илью Самсонова, который справился с единственным броском. Россиянин в своем дебютном сезоне сыграл 16-3-1, пропуская в среднем по 2,19 шайбы за игру.

“Айлендерс” (31-16-6) в субботу уступили “Тампе” (1:3) и не смогли продлить победную серию до трех матчей, а результативную – до шести. В последних 10 встречах “Нью-Йорк” сыграл 4-4-2 и сейчас занимает четвертое место в Столичном дивизионе, отставая от “Вашингтона” на девять очков и имея две игры в запасе.

“Коламбус” – “Тампа-Бэй” (03:30): серии “Лайтнинг”, Василевского и Кучерова

“Лайтнинг” (35-15-5) в субботу обыграли “Айлендерс” (3:1) и одержали шестую победу подряд. “Тампа” набрала очки в восьми встречах кряду (7-0-1) и сейчас занимает второе место в Атлантическом дивизионе, на пять баллов отставая от лидирующего “Бостона” при двух встречах в запасе.

“Чтобы побеждать, надо играть по-разному, адаптироваться, – сказал тренер “Молнии” Джон Купер после победы над “Нью-Йорком”. – Сегодня мы играли просто. Мы не теряли шайбу, не давали сопернику много пространства и позволили нанести меньше 20 бросков. Ребята в первую очередь хотят набрать два очка, даже если это будет сделано без блеска. Именно это сегодня произошло”.

Андрей Василевский в субботу отразил 17 бросков и продлил серию без поражений в основное время до 18 матчей (16-0-2), что стало новым рекордом “Тампы”. Никита Кучеров в том матче сделал две передачи и продлил результативную серию до 10 встреч, в которых он набрал 18 (8+10) очков. Такая же серия сейчас в активе Стивена Стэмкоса (9+6=15). Кучеров стал лишь пятым игроком за последние 30 лет, кому удалось в течение трех сезонов как минимум пять раз отметиться подобной серией.

“Тампа” продолжает играть без защитников Райана Макдоны и Яна Рутты, выбывших из-за травм нижней части тела. Первый, скорее всего, вернется в состав “Лайтнинг” через пару недель, о чем в субботу сообщил Купер. Рутта же должен вернуться на лед в ближайшую неделю.

“Блю Джекетс” (30-17-9) в субботу уступили “Колорадо” (1:2) и потерпели первое поражение в основное время за 11 матчей. С 9 декабря для “Коламбуса” это поражение стало лишь третьим в основное время (19-3-5). “Мундиры” занимают третье место Столичного дивизиона, на одно очко опережая “Айлендерс”, которые провели на три матча меньше. “Блю Джекетс” набрали баллы в 18 последних встречах, когда играли против команд Восточной конференции (14-0-4).

Вратарь “Коламбуса” Элвис Мерзликин в субботу был близок к девятой победе и третьему шатауту подряд, но “Колорадо” забил два гола в последние восемь минут третьего периода. Таким образом, сухая серия Мерзликина оборвалась на отметке в 174 минуты и 39 секунд.

В понедельник команды проведут первый из трех очных матчей в этом сезоне и встретятся впервые после прошлогодней серии плей-офф. Тогда в первом раунде “Коламбус” прошел “Тампу” за четыре встречи.

“Монреаль” – “Аризона” (03:00): неудачный отрезок “Койотиз”

В субботнем матче против “Торонто” (2:1 ОТ) гол Ильи Ковальчука на второй минуте овертайма принес “Монреалю” третью победу подряд. Для “Канадиенс” победа стала девятой в 12 встречах после серии из восьми матчей без побед. “Монреаль” (27-23-7) занимает 11-е место в Восточной конференции и по-прежнему на шесть очков отстает от зоны плей-офф. Ковальчук после подписания контракта с “Канадиенс” набрал 12 (6+6) баллов в 15 играх.

“Сейчас нам надо рассчитывать только на себя, но, конечно, и смотреть за тем, что происходит в лиге, потому что турнирная ситуация очень напряженная, – сказал Ковальчук после победы над “Лифс. – Мы верим в себя. Мы сражаемся с травмами, болезнями и всем остальным, но это только делает нас сильнее”.

“Аризона” (27-23-7) в субботу в 16-й раз подряд проиграла “Бостону” (2:4) и начала четырехматчевую гостевую серию с седьмого поражения в восьми матчах (1-5-2). В понедельник “Койотиз” попытаются избежать седьмой подряд неудачи на выезде. После четырехматчевой победной серии в начале января “Аризона” сыграла 2-7-3 и опустилась за пределы зоны плей-офф, от которой сейчас отстает на одно очко.

“В течение каждого сезона случаются взлеты и падения, – рассуждает форвард “Койотиз” Фил Кессел. – Будут хорошие и плохие времена. Сейчас мы просто должны вернуться в хорошее время. Я верю в команду. У нас отличная команда, много замечательных молодых игроков, и мы собираемся выбраться из сложившейся ситуации”.

В воротах “Аризоны” в субботу сыграл Эдин Хилл, занявший место Антти Раанты, который получил травму нижней части тела. Сейчас статус Раанты “со дня на день”. Ожидается, что у “Монреаля” сыграет Кэри Прайс, который одержал восемь побед в своих последних 10 матчах в старте. В своей карьере во встречах с “Аризоной” он потерпел всего одно поражение (12-1-0), пропуская в среднем по 1,84 гола за игру.

В нынешнем сезоне команды встречались 30 октября. Тогда “Канадиенс” победили со счетом 4:1. “Монреаль” обыграл “Аризону” три раза подряд.

“Филадельфия” – “Флорида” (03:00): команды бьются за плей-офф

“Филадельфия” (30-18-7) в субботу разобралась с “Вашингтоном” (7:2) и одержала седьмую победу в последних 10 матчах. Голом и двумя передачами у “Флайерз” в той встрече отметился Клод Жиру, в предыдущих 13 играх не забивавший ни разу. Вратарь Брайан Эллиотт сделал 25 сэйвов, но в понедельник может уступить место Картеру Харту, который восстановился после травмы.

На своем льду в нынешнем сезоне “Флайерз” сыграли 18-5-4 и сейчас делят с “Каролиной” место первой “уайлд-кард” Восточной конференции.

“Флорида” (29-19-6) в субботу проиграла “Питтсбургу” (2:3), хотя перебросала соперника со счетом 35-22. “Пэнтерз” потерпели второе подряд поражение в основное время, третье кряду поражение в принципе и четвертое в пяти матчах (1-3-1). По ходу неудачного отрезка “Флорида” была переиграна соперниками с общим счетом 9:18.

В субботу в состав “Пэнтерз” после трех пропущенных встреч вернулся капитан Александр Барков. В борьбе за третье место Атлантического дивизиона “Флорида” отстает от “Торонто” на два очка, но имеет две игры в запасе.

“Ванкувер” – “Нэшвилл” (06:00): серия неудач “Кэнакс”

“Кэнакс” (30-21-5) в субботу уступили “Калгари” (2:6), проиграли дома впервые за 10 матчей и остались без победы в четвертой игре подряд (0-3-1). “Ванкувер” продолжает лидировать в Тихоокеанском дивизионе, но отрыв от второго и третьего мест, на которых соответственно расположились “Эдмонтон” и “Вегас”, составляет одно очко.

В субботнем матче “Кэнакс” из-за травмы верхней части тела потеряли нападающего Брока Бесера. Как в воскресенье сообщил тренер “Ванкувера” Трэвис Грин, форвард пропустит две ближайшие игры. В нынешнем чемпионате Бесер набрал 45 (16+29) очков и делит с центрфорвардом Бо Хорватом третье место среди лучших бомбардиров команды.

“Нэшвилл” (26-21-7) в субботу уступил “Эдмонтону” (2:3) и потерпел третье поражение за восемь матчей. “Предаторз” одержали четыре победы в шести предыдущих встречах и в понедельник завершат четырехматчевое турне. С 59 очками “Нэшвилл” занимает 10-е место в таблице Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. И в обоих матчах сильнее был “Ванкувер” (5:3 и 6:3).

“Сан-Хосе” – “Калгари” (06:30): “Флэймз” нужно прибавить

“Калгари” (28-22-6) в субботу обыграл “Ванкувер” (6:2) и прервал серию из трех поражений. Сейчас “Флэймз” занимают место второй “уайлд-кард” в плей-офф Западной конференции. “Калгари” на одно очко отстает от “Виннипега” и на один балл опережает “Аризону”. От лидера Тихоокеанского дивизиона “Ванкувера” “Калгари” находится на расстоянии трех очков.

В понедельник “Флэймз” проведут второй поединок по ходу важнейшего четырехматчевого турне, во время которого “Калгари” играет против команд из своего дивизиона. В гостях в этом сезоне “Флэймз” сыграли 15-12-2. В понедельник под вопросом участие в матче защитника “Калгари” Трэвиса Хэмоника, который не смог закончить встречу против “Кэнакс”.

“Сан-Хосе” (24-27-4) последний матч проводил еще в четверг, когда одержал волевую победу над “Эдмонтоном” (6:3) и выиграл во второй раз подряд. Аарон Делл тогда отразил 28 бросков. В понедельник он снова займет место в воротах и попробует одержать четвертую победу за пять игр (3-1-0).

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. Оба раза сильнее были “Шаркс” с одинаковым счетом 3:1. В том числе и в прошлый вторник. Всего “Сан-Хосе”, отстающий от зоны плей-офф на 10 очков, обыграл “Калгари” девять раз в последних 10 очных поединках.