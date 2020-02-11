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Хоккей

Скабелка остался на посту главного тренера сборной Казахстана после невыхода на Олимпиаду

Николай ПисаревНет комментариев
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Белорусский специалист Андрей Скабелка продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор казахстанской Федерации хоккея Глеб Каратаев.

9 февраля Казахстан проиграл Польше (2:3) и не пробился в финальный этап олимпийской квалификации-2022.

«Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат».

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Источник: сайт XSPORT

Источник: uhl.ua
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