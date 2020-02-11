Скабелка остался на посту главного тренера сборной Казахстана после невыхода на Олимпиаду

Белорусский специалист Андрей Скабелка продолжит работу на посту главного тренера сборной Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор казахстанской Федерации хоккея Глеб Каратаев.

9 февраля Казахстан проиграл Польше (2:3) и не пробился в финальный этап олимпийской квалификации-2022.

«Андрей Владимирович Скабелка продолжит работу как минимум до чемпионата мира. Это очень хороший специалист, у него хороший тренерский штаб. Конечно, турнир провален, но мы двигаемся дальше. Впереди чемпионат мира, где необходимо показать максимальный результат».

Источник: сайт XSPORT