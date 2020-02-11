“Ванкувер” – “Нэшвилл” (6:2): “Кэнакс” прервали череду неудач

Элиас Петтерссон

Три передачи Куинна Хьюза помогли “Ванкуверу” (31-21-5) одержать первую победу за пять матчей и на три очка оторваться от “Эдмонтона” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона. При этом у “Ойлерз” остается две игры в запасе.

Также по голу и передаче в составе “Ванкувера” у Элиаса Петтерссона и Джей-Ти Миллера, а вратарь Якоб Маркстрем сделал 36 сэйвов.

“Нэшвилл” (26-22-7) проиграл второй раз подряд, закончив турне по западной Канаде с показателями 2-2-0. Вратарь Пекка Ринне пропустил четыре шайбы с 17 бросков и был заменен на Юсе Сароса, который сделал 13 сэйвов.

“Ванкувер” реализовал два большинства в матче из четырех. Всего в трех матчах против “Предаторз” в этом сезоне “Кэнакс” реализовали 10 шансов при игре с численным преимуществом из 13.