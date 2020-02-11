“Вашингтон” – “Айлендерс” (3:5): Овечкин снова не смог забить

Ник Ледди против Ника Дауда

Александр Овечкин во втором матче подряд не смог забить ни одного гола и остался в двух шайбах от рубежа в 700 голов. “Айлендерс” (32-16-6) одержали четвёртую победу в последних семи матчах благодаря дублю Энтони Бовильё, а также Джошуа Бэйли и Броку Нельсону, сделавшим по три передачи. В воротах “Нью-Йорка” сыграл Томас Грайсс, отразивший 25 бросков.

“Лидеры сегодня сыграли замечательно, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц. – В последнее время они вели себя скромно, но сегодня обеспечили результат. И так они должны играть в дальнейшем”.

“Вашингтон” (36-15-5) потерпел третье поражение в последних четырёх встречах. Джон Карлсон забил гол и сделал передачу, а вратарь Илья Самсонов впервые в карьере был заменён по ходу встречи после пяти пропущенных шайб с 20 бросков. Вышедший вместо него на площадку Брэйден Холтби отразил все 12 бросков.

“Проходить через первый раз всегда сложно, – сказал Брэйден Холтби, вышедший на лед в середине второго периода и отразивший все 12 бросков. – Но суть в том, что у него не было ни одного шанса. Это важно. У него есть голова на плечах, и он все понимает”.

Тренер Тодд Рирден тоже встал на защиту вратаря.

“На протяжении всего года он постоянно прибавлял, – сказал Рирден. – Мы видели его способности. Произошедшее сегодня не является отражением действительности. Иногда такое будет происходить. Сегодняшние голы были нашими ошибками, а не сэйвами, которые он не сделал”.

“Айлендерс” захватили лидерство после двух голов Бовилье на четвертой и седьмой минутах встречи, более преимущества не упуская.

“Вашингтон” с середины второго периода играл без Евгения Кузнецова, который получил травму после силового приема Лео Комарова. Рирден сообщил, что россиянин получил травму верхней части тела и будет обследован во вторник.