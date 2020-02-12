15 и 16 февраля в Полтаве и Кременчуге состоится «Тренировка со звездой»

15 и16февраля в Полтаве (ТРЦ «Экватор», ул. Ковпака, 26) и Кременчуге (ЛА «Айсберг», ул. Киевская 77) в 12:15 и 14:00 соответственноУкраинская хоккейная лигасовместно с ТМ «Parimatch» и сайтомChampion.com.uaпроведут традиционное мероприятие«Тренировка со звездой».

В роли наставников «Тренировки со звездой» выступят: генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины –Сергей Варламов и четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ –Александр Победоносцев.В Кременчуге компанию Сергею Варламову и Александру Победоносцеву составят игроки ХК «Кременчук».

Для всех желающихпредставителей СМИ и блогеров игроки проведут серию ледовых мастер-классов, обучат катанию на коньках и базовым хоккейным упражнениям, покажут технику владения клюшкой и шайбой, а также потренируют точность и силу бросков.

В рамках тренировки представители ТМ «Parimatch» и Украинской хоккейной лиги расскажут о планах по развитию хоккея в городе и Украине в целом, а также ответят на вопросы журналистов и болельщиков.

По окончании мероприятия состоится неформальное общение с хоккеистами и гостями события.

Для того, чтобы стать участником «Тренировки со звездой», нужно заполнить специальную форму:https://forms.gle/KcLfSgbr1F8hjNAU7

Для аккредитации СМИ, обращайтесь по телефонам:0 96 004 60 91(Валерий)и0 95 653 42 34 (Катерина)