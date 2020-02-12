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“Айлендерс” – “Филадельфия” (5:3): спасение “Нью-Йорка”

Николай ПисаревНет комментариев
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Райан Пулок

“Такие матчи явно не добавляют лет жизни”, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц о победе своей команды. “Нью-Йорк” вел 3:0, пропустил три шайбы подряд, в том числе за 1:32 до конца третьего периода, но потом вырвал победу благодаря голам Райана Пулока (за 41 секунду до конца) и Лео Комарова в пустые ворота за четыре секунды до сирены.

Семен Варламов сделал 35 сэйвов и помог “Айлендерс” (33-16-6) одержать пятую победу в восьми матчах (5-1-2) и на три очка оторваться от “Филадельфии” в борьбе за третье место Столичного дивизиона.

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“Важнейшая победа, – сказал Пулок. – Они сравняли счет в концовке, но мы нашли способ выиграть и не позволить им набрать очков. В конце сезона это может иметь огромное значение”.

В понедельник “Айлендерс” переиграли “Вашингтон”. Во вторник “Нью-Йорк” забил три гола в первом периоде, а в последние 40 минут проиграл по броскам со счетом 16-28. Тремя передачами у “Островитян” отметился Мэтью Барзал. Нападающий Кейси Сизикас получил травму на четвертой минуте первого периода после столкновения с Иваном Проворовым.

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“Флайерз” (31-19-7) накануне переиграли “Флориду” (4:1). По голу у гостей забили Трэвис Конекни, Роберт Хагг и Шон Кутюрье, а вратарь Брайан Эллиотт сделал 20 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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