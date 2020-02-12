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Хоккей

Александр Савицкий: «Сыграли роль наши болельщики, которые нас гнали вперед»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе (14:1)над харьковским «Динамо»:

— Результатом доволен. В принципе мы сыграли неплохо, только не получились некоторые наши задумки, которые мы наигрываем на тренировках, не всегда они проходили.


После последней игры в Харькове добавились игроки сборной, стало больше конкуренции, из-за этого больше забивали.

— Почему не получилось выиграть всухую?

— Надо более сконцентрировано доигрывать в каждом моменте.

— Довольны ли Вы игрой новичков команды?

— Пока рано что-то говорить, притираются.

Стоит отметить, что следующий свой поединок подопечные Александра Савицкого сыграют у себя дома, 15 февраля. Соперником «горожан» будут хоккеисты «Донбасса». Начало встречи в 16:00.

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Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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