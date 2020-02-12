Александр Савицкий: «Сыграли роль наши болельщики, которые нас гнали вперед»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо победе (14:1)над харьковским «Динамо»:

— Результатом доволен. В принципе мы сыграли неплохо, только не получились некоторые наши задумки, которые мы наигрываем на тренировках, не всегда они проходили.





После последней игры в Харькове добавились игроки сборной, стало больше конкуренции, из-за этого больше забивали.



— Почему не получилось выиграть всухую?



— Надо более сконцентрировано доигрывать в каждом моменте.



— Довольны ли Вы игрой новичков команды?



— Пока рано что-то говорить, притираются.



Стоит отметить, что следующий свой поединок подопечные Александра Савицкого сыграют у себя дома, 15 февраля. Соперником «горожан» будут хоккеисты «Донбасса». Начало встречи в 16:00.



Источник: сайт ХК «Кременчук»