“Даллас” – “Каролина” (4:1): хет-трик Джейми Бенна

Хет-трик Джейми Бенна, гол Дениса Гурьянова и 24 сэйва Антона Худобина принесли “Старз” (32-19-5) четвёртую победу в последних шести матчах. Также двумя передачами у “Далласа” отметился защитник Миро Хейсканен.
“Когда он играет вот так, его очень тяжело сдержать, – сказал тренер “Старз” Рик Боунесс о Бенне. – Это можно было видеть по его голу в пустые ворота. Он очень старался”.
“Он нанес потрясающий бросок, который был настоящей ракетой, – сказал Боунесс о победном голе Гурьянова. – Такой никто не остановит, потому что это идеальный бросок, и шайба летит с невероятной скоростью. С этим ничего не поделаешь”.