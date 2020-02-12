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“Даллас” – “Каролина” (4:1): хет-трик Джейми Бенна

Николай ПисаревНет комментариев
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Джейми Бенн и Тайлер Сегин

Хет-трик Джейми Бенна, гол Дениса Гурьянова и 24 сэйва Антона Худобина принесли “Старз” (32-19-5) четвёртую победу в последних шести матчах. Также двумя передачами у “Далласа” отметился защитник Миро Хейсканен.

“Когда он играет вот так, его очень тяжело сдержать, – сказал тренер “Старз” Рик Боунесс о Бенне. – Это можно было видеть по его голу в пустые ворота. Он очень старался”.

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Бенн оформил хет-трик, когда его выход на пустые ворота не по правилам остановил Андрей Свечников.

“Это была одна из наших лучших игр, однозначно, – сказал Боунесс. – Вот так мы и хотим играть. Это наш домашний лед, надо извлекать из этого преимущество”.

“Даллас” в пятой игре подряд реализовал большинство (семь реализованных шансов из 21).

Единственный гол “Каролины” забил Себастьян Ахо, отличившийся в шестой игре подряд, а вратарь Петр Мразек сделал 33 сэйва. “Харрикейнз” (32-21-3) выиграли два предыдущих матча.

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“Он нанес потрясающий бросок, который был настоящей ракетой, – сказал Боунесс о победном голе Гурьянова. – Такой никто не остановит, потому что это идеальный бросок, и шайба летит с невероятной скоростью. С этим ничего не поделаешь”.

Источник: nhl.ru
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