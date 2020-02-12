“Коламбус” – “Тампа-Бэй” (1:2 ОТ): Кучеров забил дважды

Виктор Хедман и Никита Кучеров

Кучеров стал главным героем встречи, забив оба гола “Тампы” в первом матче с “Коламбусом” после памятной прошлогодней встречи в первом раунде плей-офф, когда “Блю Джекетс” выиграли со счетом 4-0. Кучеров открыл счет на третьей минуте первого периода, продлив результативную серию до 11 матчей, а также на первой минуте овертайма, забив свой 27-й гол в сезоне. Второй раз в чемпионате он нанес восемь бросков в створ и поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона (27+42=69 очков в 55 матчах).

“Мы набрали два очка и рады этому, – сказал Кучеров. – Случившееся в прошлом остается там, мы об этом не думаем. Те ребята старались что-то говорить о прошлом годе на льду, но кому какая разница?”

“Тампа” (36-15-5) продлила серию без поражений в основное время до девяти матчей (8-0-1) и на расстояние трех очков приблизилась к “Бостону” в борьбе за первое место Восточной конференции. “Лайтнинг” играли без получившего повреждение Стивена Стэмкоса и одержали 19-ю победу в последних 22 матчах.

В воротах гостей сыграл Керти Макелинни, сделавший 31 сэйв. Защитник “Тампы” Михаил Сергачев помог забить Кучерову первый гол и набрал 100-е очко в карьере.

“Коламбус” потерпел третье поражение за последние 12 матчей (9-1-2), а вратарь Элвис Мерзликинc, признанный первой звездой прошлой недели, сделал 28 сэйвов. “Блю Джекетс” играли без травмированных защитника Сета Джонса и форварда Кэма Аткинсона. Набрав одно очко, они сохранили место первой “уайлд-кард” в плей-офф.

“Сегодняшняя игра имела налет плей-офф, – сказал защитник “Коламбуса” Давид Савар. – В таких матчах интересно принимать участие”.

“Тампа” не реализовала ни одного из трех шансов в большинстве. Всего в последних девяти матчах “Лайтнинг” не реализовали лишнего 23 раза подряд.