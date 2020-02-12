“Колорадо” – “Оттава” (3:0): шатаут Грубауэра

34 сэйва Филиппа Грубауэра принесли “Колорадо” пятую победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. В последних четырех встречах голкипер одержал четыре победы при 0,75 в среднем пропущенных гола и 97,4% сэйвов.
“Я чувствую себя отлично, хорошо вижу шайбу, спасибо ребятам”, – сказал Грубауэр, во второй раз в сезоне сыгравший на ноль.
Также успех “Колорадо” обеспечили голы Валерия Ничушкина, Микко Рантанена и Габриэля Ландескога. “Эвеланш” на расстояние одного очка приблизились к “Сент-Луису”, который занимает первое место в Центральном дивизионе.