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Хоккей

“Колорадо” – “Оттава” (3:0): шатаут Грубауэра

Николай ПисаревНет комментариев
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Микко Рантанен

34 сэйва Филиппа Грубауэра принесли “Колорадо” пятую победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. В последних четырех встречах голкипер одержал четыре победы при 0,75 в среднем пропущенных гола и 97,4% сэйвов.

“Я чувствую себя отлично, хорошо вижу шайбу, спасибо ребятам”, – сказал Грубауэр, во второй раз в сезоне сыгравший на ноль.

Также успех “Колорадо” обеспечили голы Валерия Ничушкина, Микко Рантанена и Габриэля Ландескога. “Эвеланш” на расстояние одного очка приблизились к “Сент-Луису”, который занимает первое место в Центральном дивизионе.

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“Колорадо” провел первый матч без нападающего Назима Кадри, который выбыл на неопределённый срок. За счет этого впервые с 20 января в состав попал нападающий Владислав Каменев.

“Оттава” (18-27-11) проиграла в шестой раз подряд (0-4-2). Вратарь “Сенаторз” Маркус Хогберг сделал 33 сэйва.

Источник: nhl.ru
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