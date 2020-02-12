Матчи регулярного чемпионата 11 февраря 2020 года (онлайн)

Игорь Шестеркин

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Расписание матчей 11 февраля (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Филадельфия Флайерз” (03:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Детройт Ред Уингз” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (03:00)

“Торонто Мэйпл Лифс” – “Аризона Койотиз” (03:00)

“Виннипег Джетс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (04:00)

“Миннесота Уайлд” – “Вегас Голден Найтс” (04:00)

“Даллас Старз” – “Каролина Харрикейнз” (04:30)

“Колорадо Эвеланш” – “Оттава Сенаторз” (05:00)

“Эдмонтон Ойлерз” – “Чикаго Блэкхокс” (05:00)

“Анахайм Дакс” – “Сент-Луис Блюз” (06:00)

“Питтсбург” – “Тампа-Бэй” (03:00 мск): удачная серия “Лайтнинг”

“Тампа” (36-15-5) в понедельник обыграла “Коламбус” (2:1 ОТ), одержала седьмую победу подряд и продлила серию без поражений в основное время до девяти матчей (8-0-1). “Лайтнинг” догнали “Вашингтон” и на расстояние трех очков приблизились к “Бостону” в борьбе за первое место Восточной конференции. В последних 22 матчах “Тампа” одержала 19 побед. И это с учетом того, что в девяти встречах кряду “Лайтнинг” не реализовали большинство (23 попытки).

В отсутствие получившего повреждение Стивена Стэмкоса главным героем “Лайтнинг” в понедельник стал Никита Кучеров, забивший оба гола и продливший результативную серию до 11 матчей. Россиянин поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона (27+42=69 очков в 55 матчах).

В воротах “Тампы” в понедельник сыграл Кертиc Макелинни, сделавший 31 сэйв. Ожидается, что во вторник он уступит место Андрею Василевскому, который попробует продлить личную серию без поражений в основное время до 19 матчей (сейчас 16-0-2) и улучшить собственный клубный рекорд.

“Питтсбург” (34-15-5) в субботу обыграл “Флориду” (3:2), одержал девятую победу в 12 матчах и на расстояние четырех очков приблизился к “Вашингтону” в борьбе за первое место в Столичном дивизионе. При этом у “Пингвинз” есть две игры в запасе. Нападающий “Питтсбурга” Евгений Малкин во вторник попробует набрать очки в пятой игре подряд.

В понедельник защитнику “Пингвинз” Джону Марино сделали операцию, и он выбыл на неопределенный срок, о чем сообщил тренер Майк Салливан. 6 февраля в матче против все той же “Тампы ” (2:4) после броска Стэмкоса шайба попала в лицо защитнику, который проводит первый сезон в НХЛ. Салливан не уточнил, что именно восстанавливали во время операции и на какой срок выбыл хоккеист. Марино провел 51 матч в нынешнем чемпионате и занимает второе место среди защитников команды по результативности (25 =5+20), на 11 очков отставая от Криса Летанга. Среднее игровое время Марино составляет больше 20 минут (20:19).

“Марино знает, как начинать атаку, как выводить шайбу из зоны, – говорит центрфорвард Сидни Кросби. – Он умеет кататься, может поддержать атаку. У него хороший бросок. Он все это продемонстрировал в матче против “Тампы”. Его броски доходят до ворот, он быстро двигается и многое делает правильно”.

Сейчас в составе “Питтсбурга” нет защитника Брайана Дюмулина. 1 декабря ему сделали операцию на лодыжке, и он уже пропустил 27 матчей. В понедельник не было на тренировке нападающего Доминика Кахуна. У него сотрясение мозга, и без него команда провела четыре последних встречи. Также отсутствуют Джейк Гюнтцель (операция на плече) и Ник Бьюгстад (операция на мышцах кора). По словам Салливана, Кахун уже встал на коньки, а Бьюгстад и Дюмулин восстанавливаются, но еще не катаются. Гюнтцель же выбыл до окончания сезона.

“Мы держимся, – сказал Кросби. – Кто-то обязательно выстреливает. Все прибавили. Именно это и нужно в таких ситуациях. Нет времени на то, чтобы жалеть себя, искать оправдания. Нам нужно искать выходы из таких ситуаций. Делать это будет сложнее с каждым днем. Так что нам нужно быть готовым к этому психологически и делать все для команды”.

В понедельник “Питтсбург” усилился форвардом Джейсоном Закером, выменяв того на нападающего Алекса Гальченюка, молодого защитника Кэйлена Эддисона и выбор в первом раунде драфта 2020 года. В 45 играх нынешнего чемпионата 28-летний нападающий Закер набрал 29 (14+15) очков. В общей сложности он провел в НХЛ 456 матчей, записав в них на свой счет 243 (132+111) балла. Он играл только за “Миннесоту”, которая выбрала его во втором раунде драфта 2010 года под 59-м номером.

В последних 15 домашних очных матчах с “Тампой, начиная с 12 ноября 2010 года, “Питтсбург” сыграл 13-2-0.

“Колорадо” – “Оттава” (05:00): победная серия “Эвеланш”

“Колорадо” (32-16-6) в воскресенье обыграл “Миннесоту” (3:2), продлил победную серию до четырех матчей и выиграл в седьмой раз за последние восемь игр. “Эвеланш” на расстояние трех очков приблизились к “Сент-Луису” в борьбе за первое место в Центральном дивизионе. При этом у “Лавины” есть два матча в запасе и по потерянным очкам она идет на первой позиции Западной конференции.

“Эвеланш” в субботу закончили пятиматчевое турне 4-1-0 и следующие пять игр проведут дома. Матч против “Уайлд” “Колорадо” доигрывал без форварда Назима Кадри, получившего травму нижней части тела. Во вторник тренер команды Джаред Беднар сообщил, что нападающий выбыл на неопределенный срок. В 51 матче чемпионата Кадри набрал 36 (19+17) очков. Ожидается, что в составе его заменит Владислав Каменев, который не играл с 20 января.

“Это большая потеря, – сказал Беднар. – Кадри играет на вбрасываниях, в большинстве, является центром второго звена, который обладает опытом, жесткостью и неуступчивостью. Для нас это серьезная потеря, но в течение года нам удавалось заменять выбывавших игроков. Другие ребята себя проявляли”.

“Оттава”(18-26-11) в субботу проиграла “Виннипегу” (2:5) и не смогла победить в пятом матче подряд (0-3-2). С 47 очками “Сенаторз”, которые в прошлый четверг уступили дома “Колорадо” со счетом 1:4, занимают предпоследнее место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 20 баллов.

“Айлендерс” – “Филадельфия” (03:00): “Нью-Йорк” приходит в себя

“Айлендерс” (32-16-6) в понедельник обыграли “Вашингтон” (5:3) и одержали четвертую победу в последних семи матчах. В воротах “Нью-Йорка” играл Томас Грайсс, отразивший 25 бросков. Ожидается, что во вторник он уступит место Семену Варламову. С 70 очками “Айлендерс” делят третью строчку в Столичном дивизионе с “Коламбусом”, но имеют при этом три игры в запасе.

“Лидеры сегодня сыграли замечательно, – сказал тренер “Нью-Йорка” Барри Тротц после победы над “Кэпиталз”. – В последнее время они вели себя скромно, но сегодня обеспечили результат. И так они должны играть в дальнейшем”.

“Филадельфия” (31-18-7) в понедельник обыграла “Флориду” (4:1) и одержала восьмую победу в последних 11 встречах (8-2-1). Вратарь Картер Харт вернулся в строй после девяти пропущенных матчей и сделал 30 сэйвов. Во вторник, как ожидается, он уступит место в воротах Брайану Эллиотту. “Флайерз” на два балла оторвались от “Каролины” в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф от Восточной конференции. От “Айлендерс” и “Коламбуса” их отдаляет одно очко.

Ожидается, что во вторник в состав “Филадельфии” после болезни вернется нападающий Джоэл Фараби. А вот защитник Шейн Гостисбир снова повредил колено, его участие в матче под вопросом.

“Баффало” – “Детройт” (03:00): возвращение Манты

“Детройт” (14-39-4) в воскресенье обыграл лидера общей таблицы “Бостон” (3:1) и одержал вторую победу за 12 матчей (2-9-1). До этого “Ред Уингз” в трех встречах из четырех не смогли ни разу поразить ворота соперников. “Детройт” продолжает занимать последнее место в общей турнирной таблице, а отставание от зоны плей-офф составляет 35 очков. При этом у самих “Ред Уингз” в активе 32 балла. Вратарь “Детройта” Джонатан Бернье в субботу сделал 39 сэйвов, а в своих последних 13 встречах сыграл 7-5-0 при 1,97 в среднем пропущенных гола и 94,0% отраженных бросков.

“Такой вратарь делает для команды две вещи: придает уверенности и дает ей шанс на победу во множестве матчей”, – отметил тренер “Ред Уингз” Джефф Блашилл.

Во вторник в состав “Детройта” после травмы вернется один из главных бомбардиров Энтони Манта, который из-за травмы не играл с 21 декабря. А вот участие в матче Робби Фаббри, получившего в субботнем поединке травму верхней части тела, находится под вопросом.

“Баффало” (24-24-8) в воскресенье проиграл “Анахайму” (2:3). В последних четырех матчах “Сэйбрз” сыграли 1-2-1 и отстают от “Торонто”, занимающего третье место в Атлантическом дивизионе, на 10 очков.

“Нью-Джерси” – “Флорида” (03:00): сухая серия Блэквуда

“Флорида” (29-20-6) в понедельник уступила “Филадельфии” (1:4), проиграла в четвертый раз подряд и потерпела пятое поражение в последних шести матчах. “Пэнтерз” на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона.

“Можно расстраиваться и искать оправдания, но у нас собралась прекрасная команда, в которой много отличных игроков и лидеров, – заявил защитник “Флориды” Маккензи Уигар. – Мы верим друг в друга и не слишком беспокоимся. Мы снова начнем забивать и закончим год как нужно”.

“Девилз” (20-24-10) в субботу обыграли “Лос-Анджелес” (3:0) и продлили серию без поражений в основное время до шести матчей (3-0-3). Вратарь “Нью-Джерси” Маккензи Блэквуд в том матче сделал 37 сэйвов и оформил второй шатаут подряд. До этого он отразил 46 бросков в матче с “Филадельфией” (5:0). С 50 очками “Девилз” продолжают занимать последнее место в Столичном дивизионе, отставание от зоны плей-офф составляет 17 очков.

“Торонто” – “Аризона” (03:00): проблемы “Мэйпл Лифс”

“Торонто” (29-19-8) в субботу уступил “Монреалю” (1:2 ОТ), потерпел третье поражение в четырех матчах и сейчас занимает третье место в Атлантическом дивизионе, на два очка опережая “Пэнтерз”. Единственный гол “Лифс” в субботу забил Джон Таварес, продливший голевую серию до четырех матчей. В понедельник он, а также защитник Джастин Холл пропускали тренировку из-за болезни. Зато выздоровел пропустивший два матча Уильям Нюландер.

В понедельник сообщалось, что в ворота “Торонто” во вторник может вернуться Фредерик Андерсен. Голкипер пропустил три последних игры из-за травмы шеи. В двух последних матчах в воротах “Мэйпл Лифс” играл Джек Кэмпбелл, ранее обменянный из “Лос-Анджелеса”. Он же сыграет против “Койотиз”, так как Андерсен еще не готов на 100%.

“Аризона” (28-23-7) в понедельник одержала волевую победу над “Монреалем” (3:2). “Койотиз” смогли отыграться после того, как пропустили две шайбы за первые две минуты встречи. С 63 очками “Аризона” занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе и делит с “Виннипегом” место второй “уайлд-кард” плей-офф, проведя при этом на один матч больше.

В понедельник в ворота “Койотиз” после травмы должен был вернуться Дарси Кемпер, но во время утренней раскатки он снова травмировался, поэтому в старте вышел Антти Раанта. Ожидается, что во вторник сыграет Эдин Хилл.

В последний раз команды играли 21 ноября. Тогда “Торонто” в первом матче под руководством Кифа победил со счетом 3:1.

“Виннипег” – “Рейнджерс” (04:00): Шестеркин снова в старте

Игорь Шестеркин во вторник снова займет место в воротах “Рейнджерс” с первых минут. В воскресенье он стал первой звездой встречи с “Кингз” (4:1) и выиграл свой третий матч в старте подряд, а также пятый в шести в НХЛ с тех пор, как 6 января его вызвали из АХЛ.

“Играть продолжит лучший, – заявил после матча с “Лос-Анджелесом” главный тренер “Нью-Йорка” Дэвид Куинн. – Для нас больше не является приоритетом поддерживать людей в форме. Главное – побеждать, и играть будет тот, кто делает это хорошо”.

“Чтобы стать великим, надо знать, что ты великий, и он это знает, – сказал Куинн о Шестеркине. – Думать о том, что ты являешься великим – это не раздутое эго, а уверенность в себе. И он этим качеством обладает”.

“Рейнджерс” (27-23-4) одержали четыре победы в шести последних играх, но отстают от зоны плей-офф Восточной конференции на девять очков. Артемий Панарин с 73 (28+45) очками продолжает занимать пятое место в споре лучших бомбардиров сезона.

“Виннипег” (29-23-5) в субботу обыграл “Чикаго” (5:2) и продлил серию без поражений в основное время до пяти матчей (4-0-1). Патрик Лайне в том поединке поразил пустые ворота и продлил голевую серию до трех встреч. В последних девяти матчах в его активе девять голов. С 63 очками “Джетс” вместе с “Аризоной” занимают место второй “уайлд-кард” Западной конференции и имеют относительно “Койотиз” игру в запасе.

“Миннесота” – “Вегас” (04:00): новый шанс для Гальченюка

В субботу “Вегас” (28-21-8) не смог удержать преимущество, по буллитам проиграл “Каролине” (5:6 Б) и потерпел второе поражение в трех встречах. Команда набрала одинаковое количество очков с имеющим две игры в запасе “Эдмонтоном” (по 64) и занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, на три балла отстав от “Ванкувера”. После матча во вторник “Вегас” следующие девять из 10 встреч проведет дома.

Во вторник в состав “Голден Найтс” может вернуться нападающий Уильям Карлссон. 14 января центрфорвард сломал палец. Без него “Вегас” сыграл 4-2-2. В 49 играх нынешнего чемпионата форвард набрал 34 (10+24) очка.

“Тяжело сидеть в запасе. Скучаешь не только по игре, но и по ребятам, – сказал Карлссон, без которого команда сыграла восемь последних матчей. – Очень долго все тянулось, было крайне неприятно. Я очень гордился тем, что не пропускал игры, и очень расстроился, когда все случилось. Но сейчас я смотрю только вперед”.

“Миннесота” (26-23-6) в воскресенье уступила “Колорадо” (2:3) и не смогла продлить победную серию до четырех матчей. В борьбе за вторую “уайлд-кард” Западной конференции “Уайлд” на пять баллов отстают от “Виннипега”.

Во вторник в составе “Миннесоты” может дебютировать обменянный из “Питтсбурга” Гальченюк. В 45 поединках этого чемпионата 25-летний нападающий забросил пять шайб и отдал 12 голевых передач. Всего же в НХЛ он сыграл 535 матчей за “Пингвинз”, “Койотиз” и “Монреаль”, набрав в них 313 (132+181) очков.

“Даллас” – “Каролина” (04:30): команды бьются за плей-офф

“Каролина” (32-20-3) в субботу вырвала победу у “Вегаса” в серии буллитов (6:5) после того, как забила четыре гола в третьем периоде. “Харрикейнз” одержали три победы в четырех матчах и сейчас занимают шестое место в Столичном дивизионе, на два очка отставая от “Филадельфии”. Во вторник Себастьян Ахо может продлить голевую серию до шести встреч.

“Даллас” (31-19-5) в субботу обыграл “Сент-Луис” (3:2 ОТ) и одержал третью победу в пяти матчах. В том поединке “Старз” играли без Александра Радулова, но ко вторнику россиянин восстановился после травмы верхней части тела и сыграет против “Харрикейнз”. С 67 очками “Даллас” занимает третье место в Центральном дивизионе и на три балла отстает от идущего вторым “Колорадо”.

Во вторник место в воротах “Старз” займет Антон Худобин. В нынешнем сезоне он одержал 13 побед в 22 матчах (19 в старте), пропуская в среднем 2,32 шайбы за игру и отражая 92,7% бросков.

“Эдмонтон” – “Чикаго” (05:00): Макдэвид выбыл на две-три недели

“Эдмонтон” (29-20-6) в субботу обыграл “Нэшвилл” (3:2) и вернулся на второе место Тихоокеанского дивизиона, которое с 64 очками делит с “Вегасом” при двух встречах в запасе. Отставание от лидирующего “Ванкувера” составляет три балла.

В понедельник стало известно, что капитан “Ойлерз” Коннора Макдэвид пропустит две-три недели из-за травмы четырехглавой мышцы. Нападающий пропустил тренировку в понедельник и принимал участие в упражнениях большинства, после чего покинул лед. Макдэвид получил травму в матче с “Предаторз” (3:2), когда защитник Данте Фаббро применил против него силовой прием, после чего форвард врезался в борт.

“Это нормальные сроки восстановления для такой травмы, – сказал во вторник генеральный менеджер Кен Холланд. – Мы надеемся на маленький срок. Но уже хорошо, что он выбыл не на долгое время. Через неделю посмотрим”.

Сейчас на счету Макдэвида 81 (30+51) очко, что на четыре меньше, чем у его одноклубника Леона Драйзайтля (85=31+54), который сейчас лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ.

В последней встрече прошлого регулярного чемпионата Макдэвид врезался в ворота, сломав берцовую кость и потянув связки левого колена. В январе он рассказал, что отказался ложиться на операцию летом прошлого года, чтобы не терять сезон.

“Тут совсем другая травма, – сказал Макдэвид. – Не рецидив. И это хорошие новости. Опять та же нога, но травма совсем другая”.

Дарнелл Нерс в понедельник подписал двухлетний контракт с “Ойлерз”. Финансовые условия сделки разглашены не были. Защитник, которому 4 февраля исполнилось 25 лет, мог стать ограниченно свободным агентом 1 июля. В 55 матчах этого сезона он набрал 24 (4+20) очка при среднем игровом времени 22:46.

“Чикаго” (25-22-8) начал пятиматчевое турне с поражения в поединке с “Виннипегом” в воскресенье (2:5) и отстает от зоны плей-офф на пять очков.

“Анахайм” – “Сент-Луис” (06:00): неудачи “Блюз”

“Сент-Луис” (32-15-9) в субботу проиграл “Далласу” (2:3 ОТ) и потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах. Вратарь “Блюз” Джордан Биннингтон в той встрече сделал 31 сэйв, но пропустил не менее трех шайб в седьмом матче подряд. С 73 очками “Сент-Луис” продолжает лидировать в Центральном дивизионе, но по потерянным очкам впереди “Колорадо”. Во вторник в состав “Блюз” может вернуться нападающий Оскар Сундквист, который полетел с командой на выезд. Он пропустил шесть предыдущих встреч из-за травмы нижней части тела.

“Анахайм” (23-26-7) в воскресенье обыграл “Баффало” (3:2) и завершил пятиматчевое турне без поражений в основное время и тремя победами (3-0-2). “Дакс” занимают 13-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 10 очков.